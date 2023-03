Spojit gastro zážitek s kreativním tvořením a užít si celý den zábavy lze od pátku 24. března na budějovickém výstavišti. Pavilon Z hostí čokoládový festival s bohatým doprovodným programem. Navštívit můžete i nevšední výstavu: mořský svět z latexových balonků, kde potkáte i animované hrdiny.

Dětskou i dospěláckou duši rozveselí velká balonková výstava v 1. patře pavilonu Z. Jejím kreativním otcem je balonkář Tomáš Okurek z Brna. Tisíce latexových balonků tu tvaruje od začátku týdne s přítelkyní Michaelou Štěpničkovou a svým týmem. | Video: Lenka Pospíšilová

Už od 14 hodin v pátek a od 10 hodin v sobotu a v neděli lze zavítat na čokoládový festival i balonkovou výstavu. Jak přibližuje za pořadatele Chris Delattre, na Čokofestu čeká příchozí široké spektrum produktů sladkých i slaných, ale vše se bude točit především kolem čokolády.

„Pozvání přijalo pětačtyřicet vystavovatelů, návštěvníci si budou moci dát čokoládové pivo, víno, likér, bude tu velké množství výrobců čokoládových pralinek. K ochutnání bude čokoládový kebab, churros nebo sušené ovoce s čokoládou,“ vyjmenovává.

Sladké i slané

Mimo to se tu budou prezentovat i další cukrářské výrobky. „Dále tu budou producenti medových výrobků, marmelád, výrobci makronek, zákusků,“ dodal Delattre. Nebude chybět ani slaná kuchyně. „Budeme tu mít africkou kuchyni a přijede foodtruck s hamburgery. Výrobce dostal za úkol připravit i burger s čokoládovou omáčkou,“ usmívá se.

Součástí bude dětský koutek s dílnami. „Děti si namalují na čokoládu a vyrobí pralinky,“ vysvětluje. Uprostřed pavilonu vznikne kuchyňské studio, kde každou hodinu vystoupí zajímavý host. „V kuchařské a cukrářské show se bude připravovat losos s bílou čokoládou. Všechno lidé ochutnají," zmiňuje Chris. Na programu je soutěž o pět tisíc korun a nebude chybět kapela s latinskoamerickými rytmy.

Podrobný program ZDE

Mořský svět

Dětskou i dospěláckou duši navíc rozveselí velká balonková výstava v prvním patře. Jejím kreativním otcem je balonkář Tomáš Okurek z Brna. Tisíce latexových balonků tu tvaruje už od začátku týdne společně s přítelkyní Michaelou Štěpničkovou a týmem pomocníků.

Na poměrně velké ploše se díky jeho kreativitě a bujné fantazii lze potkat s plameňáky, velrybami, kosatkami, medúzami, kraby, hvězdicemi, mořskými koníky, chobotnicemi, rejnoky, tučňáky i želvami z několika desítek tisíc barevných a různě velkých balonků.

Výstaviště zaplavily balonky. Proudem poteče i čokoláda

„Kromě toho jsme vytvořili velkou pirátskou loď s kotvou, vodopád nebo obří tunel prosvícený UV světlem. Jsou tu i Pokémoni nebo Spongebob,“ dodává s tím, že se občas nechá unést a vznikají i oblíbené animované postavičky. Řada exponátů bude ve finále ještě podsvícená a atmosféru dokreslí zvukové kulisy. "Součástí akce bude malování dětí na obličej," podotýká Okurek.

Tučňák nebo želva

Pokud si tu zájemci adoptují zvířátko, vydrží jim v dobrých domácích podmínkách podle Tomáše i tři týdny. „Budeme tu dělat želvičky a tučňáky. Nesmí přijít do kontaktu s přímým slunečným světlem a vodou, protože jsou z ekologického a plně rozložitelného latexu,“ naznačuje.

S balonky si podle svých slov začal pohrávat v roce 2017. „Nebavilo mě obchodní právo, chtěl jsem od života něco barevnějšího a veselejšího. Chtěl jsem dělat něco, co přinese lidem radost, a dělá to radost i mně,“ říká balonkář.

Jako živí

Do budoucna plánuje svá dočasná díla vybavit pohyblivými prvky nebo otočnými světly. „Rád bych udělal dinopark, kde by byl pohyblivý t-rex. Otvíral by tlamu, vrtěl ocasem a okolo by stáli malí řvoucí darebáci,“ směje se Okurek. Nejtěžší je podle něj všechno vymyslet. Realizace je pak už jen práce. „Pro zajímavost: tučňák v expozici je vyrobený z osmatřiceti balonků,“ dodává.