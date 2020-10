„Měli jsme z toho dobrý pocit už asi poslední dva týdny, kdy jsme sledovali naši komunitu na Facebooku a dnes jsme šli sledovat výsledky voleb s poměrně dobrou náladou a dost jsme věřili, že to dopadne,“ radoval se Jaroslav Chalupský.

Jaký bude váš první krok coby senátora?

My teď po sobě trochu uklidíme, a to jak ty transparenty, tak všechny propagační materiály, potom ukončíme kampaň, kdy vyčíslíme náklady, vyplatíme zbývající faktury a uděláme kalkulaci, kterou jsme zvyklí předkládat občanům, byť jsou to soukromé peníze. Chceme voličům ukázat, kolik nás stála kampaň, na kolik nás vyšel jeden hlas a jak jsme to financovali, aby to bylo transparentní a nebyly kolem toho nějaké dohady. Potom musím nějakým způsobem realizovat předání firmy, protože se chci veřejné službě věnovat naplno. Jedna z prvních věcí, na kterou bych se chtěl podívat, je proces zadávání veřejných zakázek. To nás tady na komunále trápí asi nejvíc.

Jak to bude s vaší funkcí radního Jindřichova Hradce?

Jsem neuvolněný radní, takže momentálně to dělám při práci po večerech. Teď si od toho slibuju, že na to budu mít čas a zakousnu se do toho. Propojím tak sílu radního se silou senátora a budu se snažit to umocňovat mezi sebou, aby ta práce v regionu měla co největší efekt.

O místo v jakém senátním výboru budete usilovat?

Zatím je nám nejblíž senátní výbor, který se týká územního plánování, státní správy a životního prostředí. Tyto věci řešíme i tady v komunále. Hlavně moji kolegové, které mám v našem uskupení Hradec srdcem a rozumem, jsou výteční odborníci zrovna na tyto oblasti.

Co zásadního chcete přinést Pelhřimovsku?

Tam je největším problémem sucho a vysychání studní. Je to takový globálnější problém. Co nejdřív tak chceme začít pomáhat jednak sázením stromů a jednak tím, že bychom chtěli otevřít nějaký dialog o tom, jak v krajině postupovat. Tam bude klíčovým krokem otevřít diskusi se zemědělci, lesníky, vodohospodáři a vrátit se k tradici a uznat úlohu zemědělců a lesníků v krajině. Nejde to dělat přes zuby, nejde stavět věci na hlavu. Jedná se o takové drobné věci, kterými se dá ta situace postupně měnit a dá se napravovat k lepšímu.