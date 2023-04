Láska přes Facebook přinesla sedmdesátileté ženě z Českokrumlovska víc smutku než radosti. A ještě přišla o milionové úspory.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv VLP

Žena se přidala do jedné ze skupin na Facebooku, aby si přivydělala. Na jaře roku 2021 ji kontaktoval muž, který ji po krátké konverzaci sdělil, že pochází z Brna, ale pracuje jako lékař v Jemenu.

Byla s ním v kontaktu až do středy 22. března 2023. "Po celou dobu podvodník ženě psal, že by za ní rád přijel, ale bohužel nemá finanční prostředky na cestu. Sliboval jí také, že spolu budou bydlet a v neposlední řadě, že si ji vezme za ženu," uvedl k případu policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Jenže to vše byl jen klam, místo lásky mámil muž ze ženy jen peníze. Celkem do něj "investovala" více než pět milionů korun. Byly to mimo jiné i peníze, které získala z dřívějšího prodeje domu. A když vyčerpala všechny své finanční prostředky, několikrát si peníze ještě půjčila.

Pachateli nyní v případě dopadení a prokázání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody až na osm let.

Policisté v souvislosti s tímto případem varují lidi, aby byli při komunikaci s neznámými lidmi obezřetní. "Neposílejte peníze nikomu, koho znáte pouze z virtuálního prostředí a nemůžete si ověřit jeho identitu. Pachatelé často vystupují pod falešnými profily a jejich jediným cílem je, vylákat z vás nezanedbatelné finanční prostředky. Snaží se o to především pomocí komplimentů, milých slov a slibování budoucího společného života," vysvětluje za policisty Miroslav Šupík.

Varuje i před tím, aby lidé nesdíleli s nikým takovým své intimní fotografie, mohou být totiž později zneužity k vydírání.