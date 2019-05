„Za domem máme volební stanici a lidí tam celý den chodilo hodně,“ komentovala situaci v hlavním městě Velké Británie. Obdobně volby vnímá i Lukáš Mareš, student Jihočeské univerzity, který momentálně pobývá ve Velké Británii. „Britové volit chodí, ačkoli odchod z Evropské unie stále visí ve vzduchu,“ narážel na fakt, už že se Britové původně těchto voleb účastnit neměli. Parlament ovšem odchod z Evropské unie, pro který se Britové rozhodli v referendu v roce 2016, prozatím neodsouhlasil.

„Žádné vlny bojkotu voleb jsem ale nezaznamenala, ani v nejmenším. Naopak, volby se tu propagují,“ uvedla Jihočeška s tím, že spíše než o tom, kam se volí, je to o tom, kdo vyhraje. „Jsou to takové ‚Brexit volby‘. Polovina národa si přeje v Evropské unii zůstat, ta druhá si stojí za svým. A v současné době tak berou Britové jakékoli volby jako možnost změny. Je to tu teď velmi zvláštní, nikdo neví co bude,“ popsala situaci v Londýně.

O to důležitější jsou dle jejích slov pro místní volby a možnost být slyšen. „Jde jim o to, aby měli podíl na změně,“ uvedla Kateřina Váchová, která přišla do Londýna studovat.

A jak vnímá politické kampaně? „Tady se k volbám přistupuje jinak než u nás. Lidé si do oken věší loga stran, které budou volit, čímž podporují a nabádají ostatní, aby tak učinili též. Každý den, tak zhruba týden až dva před volbami, dostaneme do schránky leták nějaké strany, které jsou ve většině případech adresovány konkrétní osobě,“ vyprávěla.

Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek od 14 do 22 h, v sobotu od 8 do 14 h. Při minulých eurovolbách byla největší účast v kraji v okrsku číslo 11 Milčice v Blatné, kde k volbám přišlo 14 ze 17 voličů. Nejméně lidí volilo rovněž na Strakonicku – v obci Zahorčice, kde volební účast dosáhla hodnoty 3,64 procenta.



Při přípravách letošních voleb měli mnohde problém s obsazením volebních komisí. Jana Havlíková z Městského úřadu Týn nad Vltavou řekla, že pokud by při volbách klesl počet členů komisí pod stanovené minimum, pak by starosta musel dodatečně delegovat nové členy.