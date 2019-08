České Budějovice – Nešťastným způsobem se rozhodl vyřešit osobní a psychické problémy mladistvý na českobudějovickém sídlišti Vltava.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V pátek před půlnocí chtěl skoncovat se životem a zvolil skok ze šestého patra panelového domu. To se mu ale nepodařilo. I když padal z veliké výšky, pokus o sebevraždu přežil a ve vážném stavu byl převezen do nemocnice. Vzhledem k jeho věku nemůže podle policejního mluvčího Milana Bajcury policie sdělit k této smutné události žádné informace. Co chlapce k osudovému kroku dohnalo, kriminalisté vyšetřují.