/ROZHOVOR/ Velkou vlnu nevole zvedl automat na kratom v Jindřichově Hradci. Prodejní zařízení stojí už déle než dva týdny v centru města u podniku Oděvy. V současné době je ale mimo provoz. Obsahem automatu je kratom, kontroverzní rostlina příbuzná kávovníku, která se v asijských státech používá řadu let v tradiční medicíně.

Automat na výrobky z kratomu u Oděvy v Jindřichově Hradci budí pozornost jak příznivců, tak i odpůrců. | Video: Lenka Novotná

Názory na kratom se v odborných kruzích liší a někteří ho dokonce nazývají drogou mladistvých. Deník proto oslovil přímo majitele automatu s kratomem Tomáše Riedla. Jeho postoj k celé záležitosti se dočtete v následujícím rozhovoru.

Proč jste umístili automat s kratomem právě do Jindřichova Hradce?

Máme v Jindřichově Hradci širokou klientskou základnu, která si u nás kratom dlouhodobě objednává přes internet a po automatu byla velká poptávka. Našli jsme si proto vhodné místo, které se nám líbilo, kontaktovali majitele objektu, řádně s ním podepsali nájemní smlouvu jako se soukromníkem a vlastníkem pozemku. Vše jsme měli sepsané a nakonec se zjistilo, že soukromník pozemek nevlastní a jde o majetek města. Proto se automat ve středu ráno vypl a domluvili jsme se, že ho budeme do konce března odvážet. Jiné místo pro jeho provoz zatím nemáme, ale budeme komunikovat s kanceláří starosty. Chceme společně najít alternativu a domluvit se, za jakých podmínek budeme moci ve městě fungovat. Nikde se zatím taková reakce nestrhla a je to pro nás nové. Jde přitom o legální byznys a chováme se jako kterýkoliv jiný prodejce.

Na účincích kratomu se odborníci stále neshodnou. Myslíte si, že je správné umožnit jeho nákup i dětem?

Žádný předpis bohužel není, kratom není doplněk stravy, není to potravina, tabák, alkohol, není to nic. Současná legislativa ho umožňuje prodávat jako sběratelský předmět nebo barvivo, záleží na prodejci, co si sám určí. My tedy kratom prodáváme právě jako sběratelský předmět. Neexistuje žádná legislativa, která by nákup této látky jakkoliv omezovala věkem, a tady nastává problém.

Někteří prodejci její prodej věkem omezují, ale vystavují se tím riziku, že konkurence může jít a udat je s tím, že omezují přístup spotřebitelů k produktu, který státem omezený není. Přirovnal bych to k tomu, jako když zakážete ženám vstup do restaurace. Jediný, kdo s tím může něco udělat, je vláda. Kontrolovaly nás také nejrůznější úřady a nikdy nezjistily žádné pochybení. Jako prodejce to děláme tak, jak se může a jak to umožňuje zákon.

Kratom se často označuje jako droga mladistvých. Co říkáte na toto přirovnání?

Na kratomu může vzniknout závislost jako na čemkoliv jiném, například na kávě, dobrém dortu nebo sportu. Nejsou prokázané žádné zdravotní neduhy, lidem to naopak pomáhá a dostávají se díky kratomu z panických atak, z úzkostí, chronických bolestí zad nebo odbourávají sociální úzkosti a nebojí se pak chodit do společnosti. Kratom je ještě neprobádaný, ale jsem přesvědčený o tom, že lidem pomáhá. Některé reakce jsou podle mě hysterické, kratom se zbytečně démonizuje a dělá se z něj heroin.

V médiích zaznívají zavádějící informace o tom, že tato látka působí na stejné receptory jako heroin, ale nikde už neřeknou, že na stejné receptory působí i hořká čokoláda. Nebo se lidem tvrdí, že 40 lidí zemřelo s kratomem, ale už neřeknou, že měli v těle ještě další kombinaci tvrdých drog. Některé vládní strany například propagují legalizaci marihuany s tím, že nikomu neškodí. Já jsem ale viděl za život řadu lidí, které THC zničilo. Přestože si to ti dlouhodobí uživatelé nedokáží přiznat, stávají se z nich líní, sociálně úzkostliví a smutní lidé. Kratom má přesně opačné účinky, zvyšuje motivaci, energii i chuť pracovat a nealternuje mysl.

Nebylo by řešením problému například omezení věku prodeje kratomu?

Nebráníme se tomu, ale když máte síť o 40 automatech a chcete na ně umístit čtečky občanských průkazů, tak jedna taková vyjde s instalací přibližně na 1000 euro bez DPH a my jako prodejce nevíme, jestli třeba za měsíc už kratom nebude na seznamu omamných látek nebo ho budou moci prodávat pouze specializované prodejny. Zákon se může vyvíjet jakkoliv a pokud zainvestujeme do čteček a za měsíc řeknou, že automaty už nesmí být provozované, tak mi vynaložené peníze nikdo nevrátí.

Dneska máte navíc po celé republice tisíce eshopů s kratomem, přes pět stovek automatů, ale víte, kolik je v Jindřichově Hradci doručovacích boxů zásilkových služeb? Kdokoliv, včetně dětí, si stejně jako z automatu, může kratom koupit i přes mobilní telefon na internetu a druhý den si ho pak v boxu vyzvednout. Tento fakt už ale nikdo neřeší, protože to nejde vidět jako automaty a proto na ně lidé útočí a berou je jako nějakého démona. Přitom se kratom dá koupit kromě internetu i v každé druhé večerce nebo fitness centru.