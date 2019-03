„Benedikt Hornaschewitz z firmy Lambürger zabrzdil a postavil bus napříč vozovkou, aby zvíře nepřehlédli jiní řidiči. Místní usedlíci Rita Rudererová a Stefan Jaki přiběhli na pomoc, když si mysleli, že se něco muselo stát, možná nějakému cestujícímu,“ líčí PNP. Paní Rita rychle přinesla z domova krabici a chameleona vzala do úschovy. Bylo jí jasné, že musí patřit někomu ze sousedství.

Pasovský list k fotografii reportéra Wintera poznamenal, že zjevně „srolovaný“ ocas nalezence v chameleoní řeči znamená: Daří se mi dobře…“

Seberou Beckerovi trofeje?

Náš web o konkurzu na majetek předluženého Borise Beckera (50) už informoval. K uspokojení věřitelů chce insolvenční správce prodat v on-line aukci 28. června i jeho tenisové trofeje, informoval 25. června linecký deník OÖN. Úpadce to chce předběžným opatřením zastavit. „Při této dražbě jde jen o to mi osobně ublížit, protože na trofejích samozřejmě emocionálně visím,“ řekl Becker. Míní, že s hodně štěstím a nalezením opravdového fandy jako kupce by tyto předměty dohromady mohly vynést snad 100 000 eur. „To je ale nesrovnatelné s požadovanou sumou.“ V nabídce je asi 80 osobních předmětů bývalé hvězdy, také Zlatá kamera, Bambi a replika wimbledonského poháru.

Becker minulý týden řekl, že proti dluhům 3,9 milionu eur má majetek za asi 5,1 milionu. K námitce privátní anglické banky, že dluží víc než dvojnásobek uváděné částky, řekl, že si věřitel připočítal 25 procent úroků.

Byty v Tyrolích jsou žádané

Za nový byt v osobním vlastnictví v Tyrolích chce 48 procent prodávajících přes půl milionu eur, zaznamenal linecký Volksblatt. Před rokem to bylo „jen“ 31 procent, jak vyplývá z aktuálního vyhodnocení 200 000 inzerátů na internetovém portálu ImmobilienScout24 od ledna do května 2018. Ve Vídni toto maximum chtělo za nové byty „jen“ 29 procent prodejců (loni 32 %), v Salcburku 26 %.

Manželství jim drží

Počet rozvodů v Bavorsku loni meziročně poklesl o šest procent na 22 588, píše PNP. Nejčastěji končila manželství mezi pátým a osmým rokem trvání, ale sedmnáct procent se k tomuto kroku rozhodlo po více než 24 společných letech. Polovina dvojic měla alespoň jedno dítě mladší 18 let. Rozvod se dotkl 17 655 nezletilých, což je o 1316 méně než předloni. Jedenáct procent párů se rozvádělo po dohodě. Pokud to bylo k návrhu jednoho, v 97 procentech druhý souhlasil.

Prst jako umění?

Řada kolemjdoucích kolem gymnázia v Burghausenu (okr. Altötting) si při pohledu na hliněnou skulpturu na sloupu brány mohla myslet, že jde o žert maturantů, kteří dělají výmluvné gesto vztyčeným „smradlavým“ prostředníkem směrem na budovu školy, napsala PNP.

Žádný útok na gymnázium to ale nebyl, ujišťuje Gerhard Müller, učitel umění na gymnáziu. Prý opak je pravdou. Dílo vytvořila žákyně jedenáctého ročníku, velmi nadaná, na téma zadané učebním plánem - „Provokativní umění ve veřejném prostoru“. Úloha přinesla na školní dvůr více skulptur. Ruka se dívce podle pana profesora „fulminantně povedla“ - je v Rodinově stylu a byla opatřena umělou patinou, takže vypadá, jako by stála na podstavci věčně, líčí list. Dodává, že umění má vyvolávat reakce, což se povedlo i v tomto případě, i když byly intenzivnější, než se čekalo. „O víkendu někdo neznámý strhl nejen ruku s choulostivým prstem, ale zničil i další dva exponáty na dvoře školy,“ sděluje deník.

Soprán v Botanické zahradě

Ve středu 27. června od 19 hodin provedou sopranistka Elvire de Paiva e Pona a harfenistka Zsofia Kissová na zahradní scéně Botanické zahrady v Linci posluchače světem písní a operety, díly Franze Schuberta, Gabriela Fauré, Reynaldo Hahna a Franze Lehàra. Při špatném počasí bude písňový večer přeložen do seminárního prostoru. Vstupné je 15 eur. 4. července tu vystoupí swingoví Tina Smiles & First Avenue.

Vezou pivo do Ruska

Žízniví fandové fotbalu prý vypili skoro všechno pivo. „Z nejhoršího“ jim prý má pomoci privátní pivovar Egger ze St. Pöltenu-Unterradlbergu v Dolních Rakousích. Podnik oznámil, že v pondělí 25. června odešlo do země pořadatele mistrovství světa dvacet souprav kamionů se 420 000 litry piva – konkrétně 840 000 plechovek, jak řekl ředitel prodeje a marketingu Bernhard Prosser. Ke spotřebitelům je rozdistribuuje ruský obchod. Další zavážky prý mají následovat. Hezky to glosoval na sociální síti uživatel „Ramses55“, který napsal: „Teď jsme na mistrovství světa taky!“