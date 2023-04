Milujete nádhernou přírodu, výšlapy a chcete si navíc zasoutěžit? Pak se už v sobotu 29. dubna můžete zúčastnit prvního ročníku akce Kanadský tulák – pochod Českou Kanadou. Účastníci se vydají z Jindřichova Hradce po trase Stezky Českou Kanadou, která byla zřízena v loňském roce.

Trasa prvního ročníku Kanadského tuláka vede z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova. Účastníci projdou i nádherným Jindřišským údolím. | Foto: DM Česká Kanada

Trasa prvního ročníku Kanadského tuláka měří zhruba 12 kilometrů a povede po první etapě stezky Českou Kanadou, tedy z Jindřichova Hradce do Malého Ratmírova.

1. cena: vyhlídkový let letadlem nad Českou Kanadou z letiště J. Hradec



2. cena: ubytování v penzionu Na 15. Poledníku pro 2 osoby na 2 noci



3. cena: dárkový poukaz do Sportisima v hodnotě 1500 Kč



Zvláštní cena: večeře pro 2 osoby v hodnotě 1500 Kč na vyhlášené Bizoní farmě Rožnov (losovaná pouze z účastníků předem registrovaných na www.stezkack.cz)

Účastníci vyrazí z Jindřichova Hradce, konkrétně z parkoviště v Denisově ulici, přes chatovou oblast Bobelovka, odkud kolem ochranné kamenné zdi bývalé střelnice vstoupí do Šajby (městského lesa). Po několika kilometrech dojdou do vesnice Jindřiš. Stezka je dále nasměruje do kouzelného Jindřišského údolí. Kroky tuláků tudy povedou v těsné blízkosti meandrů Hamerského potoka kolem takřka nedochované zříceniny Vítkova hrádku a vesnicí Dvoreček. Odtud už lidé vstoupí do druhé divočejší části Jindřišského údolí, za kterou se ocitnou v cíli – Chatovém táboře Malý Ratmírov (bývalý TJ Slovan). V cíli se pak každý z turistů zapojí do slosování o velmi zajímavé ceny.

Registrace na pochod je zdarma a je možná dvěma způsoby. První z nich je na webu www.stezkack.cz, kde jsou k nalezení veškeré informace. Každý, kdo se takto předregistruje na webu, bude navíc v cílovém slosování zařazený do extra losování o jednu cenu navíc.

KVÍZ: Turistická Česká Kanada. Vyzkoušejte si, jak znáte nádherný přírodní park

Registrace účastníků je možná i na startu, a to v čase 10:30 – 11:30. Start je na jindřichohradeckém parkovišti v Denisově ulici (u křižovatky Denisovy a Rezkovy ulice, u výjezdu na Jindřiš). Zde turisté obdrží zdarma mapku a lísteček s číslem do slosování a vyrazí odtud na trasu.

V cíli čeká občerstvení i tombola

Účastníci projdou nádherným Jindřišským údolím.Zdroj: DM Česká KanadaDo cíle je potřeba dorazit do 15:00, kdy proběhne losování tří hlavních cen a jedné pro předem registrované účastníky. Po příchodu budou turisté zařazeni do slosování a zároveň získají možnost vyhrát v malé tombole. Všichni účastníci pochodu dostanou zdarma špekáček na opečení. Další občerstvení je možné zakoupit v restauraci v areálu.

Pro účastníky akce bude zajištěn svoz kyvadlovým autobusem (Slovan - Jindřichův Hradec, nádraží), první svoz v 15:45 (další v intervalech cca 45 minut). Akce se koná za každého počasí. Pořadatelé připomínají, že účast je na vlastní nebezpečí a že trasa je určena vyloženě pro pěší, není vhodná pro kočárky. Místy může být terén náročnější.

Stezka Českou Kanadou

Nová Stezka Českou Kanadou měří 118 kilometrů a je díky charakteru krajiny rozdělena do osmi etap. Začíná v Jindřichově Hradci a přes Novou Bystřici, Staré Město pod Landštejnem a Slavonice vás zavede až do Dačic. Každá z osmi denních etap je něčím specifická a je na ní rozhodně co objevovat.



Na začátku stezky na vás čeká charakteristická cesta kolem meandrů Hamerského potoka a Jindřišské údolí. Odtud se kolem nejvyššího bodu Jindřichohradecka vydáte do Nové Bystřice a dál, cestami kolem majestátní zříceniny hradu Landštejn. Ze Starého Města pod Landštejnem vás zavedeme kolem bizoní farmy v Rožnově k rybníku Zvůle a dál, k rozhledně U Jakuba a balvanu Ďáblova prdel. Při cestě od opravovaného zámečku v Českém Rudolci poznáte místa, kde působil proslulý loupežník Grasel, i archeologické vykopávky na Pfaffenschlagu u Slavonic. Odtud už vás čeká poslední úsek, vedoucí po naučné Vydří stezce až do Dačic.



Všechny potřebné informace naleznete na www.ckanada.cz.