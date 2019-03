Celý rok trvalo, než parta českých nadšenců dala dohromady vše potřebné pro výrobu repliky starého vozu. „Pak jsme si na břehu řeky Temže podali s Angličany ruce a pustili se do díla,“ popisuje spolupráci s britským muzeem organizátor projektu Jiří Kovář z Galerie a muzea ve Velenicích.

V muzeu trolejbusů ve Velké Británii postaví pro tento trolejbus vlastní historickou garáž. Z té povedou troleje, aby se návštěvníci mohli vydat na malou projížďku.

Počátky stroje sahají do roku 1907. Angličané tehdy zakoupili jeho podvozek u firmy Mércedès. „V dřevěné kastli je 25 míst k sezení na lavicích z jasanového dřeva, které se používaly právě v Anglii,“ líčí Jiří Kovář. Žebroví zajišťuje jejich odvětrání. „Toto řešení lavic vychází z popisu autobusu z roku 1908,“ vysvětlil.

Další technickou specialitu historického trolejbusu představuje systém jeho napájení proudem. Elektrickou energii z drátů pro něj snímal takzvaný vozíček, který se pohyboval nad vozem. „Je to patent z roku 1907 a my jsme přišli na to, jak fungoval,“ pochvaluje si Jiří Kovář.

Konstruktéři repliky před odjezdem do Anglie ještě doplní vnitřní osvětlení a v květnu se červený stroj vydá na svou cestu.

Repliku prvního londýnského trolejbusu s celkovou váhou 2,2 tuny teď pohání akumulační baterie. Rychlostí 20 kilometrů v hodině dokáže ujet až 30 kilometrů bez nabíjení.