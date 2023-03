Za tradičního posla jara považuje veřejnost i čápa bílého. Náš největší tažný pták se každoročně na jih Čech vrací po zimě na přelomu února a března. Letos má podle ornitologů lehčí zpoždění, protože mu nepřeje počasí. Cestu z teplých krajin tak odložil.

Čáp na pivovarském komíně v Jindřichově Hradci. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adam Hudec

Podle Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické (ČSO) čápi už nyní obsazují hnízdiště a lze očekávat, že s příchodem teplého a slunečného počasí se přílet uspíší. V současnosti je v České republice obsazeno zatím 57 hnízd (ke 13. březnu). „Kdy čápi obsadí zbývající? Kolik párů přiletí a kolik vyvedou mláďat? S tím vším nám může pomoc i veřejnost,“ podotýká.

Pozorování laiků i profesionálů lze jednoduše evidovat na webu www.birdlife.cz/capi. Zde je k dispozici i interaktivní mapa s výskytem tohoto chráněného druhu. V programu občanské vědy Čapí hnízda sleduje ČSO hnízdění už téměř deset let. „Sledování čápů je oblíbené a nenáročné, navíc lidem přináší radost,“ uvádí Gabriela Dobruská, která program koordinuje na celostátní úrovni.

U čápů bílých letos vedou trojčata. Dočkali se jich v Chýnově i Soběslavi

Zapojit se může každý

Zapojit se podle ní může každý nadšený pozorovatel, od rodin s dětmi přes školní kolektivy až po seniory. „Věříme, že i letos se lidé během svých výletů budou věnovat pozorování čápů a pomohou nám monitorovat i jejich průběh hnízdění,“ dodává.

Čím více hnízd se podaří zkontrolovat, tím přesnější údaje o příletu čápů ornitologové získají. „Sledujte hnízda ve svém okolí a svá pozorování zadejte na www.birdlife.cz/capi. I když tam čápa neuvidíte, najděte hnízdo na mapě a uveďte „čáp nepozorován“. Jen tak budeme vědět, že hnízdo bylo kontrolováno a čáp na něm ještě nebyl,“ vysvětluje Gabriela Dobruská.

Zraněnou čápici museli utratit, ke své smůle měla i ptačí chřipku

Někde už přiletěli

I někteří jihočeští čápi už jsou na stanovištích. Pravděpodobně jde o jedince zimující ve střední a jižní Evropě. Jak potvrdil jihočeský ornitolog Martin Kulhavý, většina však přiletí v následujících dvou týdnech. „Mají lehké zpoždění, protože počasí nepřeje. Sezona teprve pozvolna začíná. Ale třeba ve Vodňanech už je samec od 17. února a samice se k němu připojila 1. března,“ podotýká.

V Netolicích na Prachaticku, Sedleci či v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku už byl podle jeho slov zastižen také kompletní pár. „Jinak jsou na jihu Čech místa, kde jsou stále prázdná hnízda, nebo se vyskytuje jeden jedinec, který ještě přelétá a podobně,“ popisuje Kulhavý.

Jihočeští čápi mají plodný rok, vedou čtyřčata

Čáp byl pozorován také už v Kaplici a Přídolí na Českokrumlovsku, ve Volyni na Strakonicku, Volarech a Strunkovicích nad Blanicí na Prachaticku, Nové Včelnici na Jindřichohradecku či Žabovřeskách na Českobudějovicku. „Když veřejnost zadává informace, moc nám to pomůže, je fajn, když pozorovatelé přiloží i snímek. V podstatě pak už na místo jedu na jistotu. Ne vždy se ornitologovi podaří jedince zastihnout, celý den nesedí na hnízdě,“ říká ornitolog.

Díky technologii lze sledovat tah

Některé čápy vybavené v Německu GPS vysílačkami lze sledovat i během migrace. „Lze si je na internetu dohledat a vidět jejich konkrétní postup. Jednoho jsem zaznamenal na rozmezí Moldávie a Rumunska, do domoviny směřuje pravděpodobně přes Polsko. Další jsem viděl v Egyptě, na hranicích Izraele a Libanonu, jiní jsou ještě v Sudánu,“ naznačuje Martin Kulhavý, kde mohou nyní cestovat i jihočeští opeřenci. „Jaro přijde, my to víme, stejně jako meteorologové, ale nevíme přesně kdy,“ smál se ornitolog.

Jakmile se prý začnou vracet čápi bílí na hnízdiště na severní Moravě, můžeme očekávat i jejich přílet na Táborsko, Písecko a další neobsazené lokality v Jihočeském kraji. „Jak začnou první hlášení z Moravy, tak se začnou objevovat i u nás. Ti čápi, kteří přiletěli dosud, zimovali nedaleko, většinou v Německu, nebo ve Španělsku,“ míní.

Čápů na Jindřichohradecku ubývá, na vině je člověk i globální oteplování

Další pomoc

Čápi po příletu dostavují hnízdo. K tomu používají materiál, který seberou v okolí. Tím jsou i lehké a tvárné plastové odpadky, které ale představují velké nebezpečí. „Mláďata se do provázku snadno zamotají, může dojít k vážným zraněním vedoucím až k jejich smrti,“ upozorňuje Gabriela Dobruská z ČSO. Přitom takovým událostem lze jednoduše předcházet. Stačí místa, kde čápy pozorujete při sběru potravy nebo kam létají pro stavební materiál, vyčistit od odpadků, zvláště plastových provázků a vlasců.