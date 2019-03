Souběžně s opravami této budovy a přilehlého okolí se konal archeologický výzkum. Ten podle ředitele Husitského muzea v Táboře Jakuba Smrčky odhalil některé zajímavosti z dob Husitského Tábora, tedy ještě před vznikem kláštera. „Klášter byl vybudován na dřívější zástavbě. Je postaven na parcelách několika domů, které po jednom z požárů za doby třicetileté války už ležely ladem,“ popsal.

Při rekonstrukci byl nalezen nápis odkazující k augustiniánské době. „Ten bude zachován, ale bude skryt v knihovně. Také byly nalezeny fragmenty nástěnné výzdoby z doby fungování kláštera, tedy ještě před věznicí. Bohužel se toho díky přestavbě na věznici z těchto let moc nezachovalo,“ konstatoval Jakub Smrčka.

VĚZEŇSKÉ CELY

Návštěvníci navštíví cely někdejšího táborského vězení od soboty 22. června, kdy se koná slavnostní otevření zrekonstruované budovy. Vězení tu fungovalo od 19. století až do 50. let 20. století. Ve dvou místnostech cel se našly drobné nápisy a obrázky z druhé poloviny 19. století, které tu po sobě zanechali vězni. „Kde to šlo, tam jsme zápisky a také malůvku vězně s koulí na noze zachovali,“ upřesnil ředitel Husitského muzea. Cely budou k vidění v otevírací době galerie.

Příchozí se také můžou těšit na revitalizovaný rajský dvůr a nově zpřístupněný ambit s galerií. Červnové otevření zahájí vernisáž výstavy obrazů táborského malíře Karla Valtera. Rajský dvůr bude nově využit pro hudební program. Například koncem září se tu bude konat přednáška Miloslava Nováčka o historických dudách. „Tento dudák má nádhernou sbírku replik nástrojů z různých období, umí je krásně popsat i na ně zahrát,“ dodal Jakub Smrčka.

OPRAVA DEPOZITÁŘE

Rekonstrukci v budoucnu čeká ještě depozitář, který se nachází ve třetím podlaží. „To už bude další samostatný projekt a výsledky nebudou pro lidi na první pohled tolik patrné. Nicméně oprava depozitáře je také potřebná,“ dodal Jakub Smrčka. Návštěvníky potěší nová badatelna a nové vybavení a uspořádání knihovny. Do badatelny se budou moci dostat hendikepovaní návštěvníci. Podařilo se totiž vybudovat nový výtah. „Jsem za to rád. Výtah zkvalitní užívání budovy,“ zakončil ředitel.