Po několika desítkách let oživují České Budějovice plány na postavení nové divadelní budovy. Strategický plán města s ní počítá na Mariánském náměstí.

První fáze příprav už byla zahájena. Podle náměstka primátora Juraje Thomy má ukázat, co vše by divadelní a hudební provoz potřeboval. ,,Tuto fázi příprav financuje Nadační fond Jihočeského divadla, který najal expertní tým německé společnosti Bühnenplanung Walter Kottke Ingenieure z Bayreuthu. Ta se profesionálně věnuje navrhování divadelních a hudebních scén po celé Evropě a má za sebou jako referenci řadu moderních realizací,“ říká Juraj Thoma.

Jihočeské divadlo je momentálně umístěné v komplexu několika budov v ulici Dr. Stejskala a na nábřeží Malše. Patří mezi ně i přestavěný pivovarnický sklad či věž bývalého opevnění. Základní podklady pro přizvané experty připravoval ředitel divadla Lukáš Průdek. Jde o to, kolik souborů by se případně stěhovalo do nové budovy a zda by třeba činohra zůstala v historické budově v centru Budějovic na nábřeží Malše.