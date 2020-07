Adéla Dobiášová, Michal Marek a Adam Doucha jsou v první řadě vysokoškoláci z Českých Budějovic. Začátkem července tuto trojici ani ve snu nenapadlo, že o tři týdny později bude v letním kině Háječek zahajovat koncerty nejúspěšnějšího českého moderátora Leoše Mareše. Jsou totiž také členy kapely The Plumpies a Leoš Mareš si je vybral, aby jeho šou takzvaně nastartovali.

„Byli jsme pozváni, abychom zahráli a tak nějak zahájili tu letošní sezonu v letňáku. Ten den sem přijel i Leoš Mareš s manažery, aby se podívali na prostory. Tady nás slyšeli a asi se jim to líbilo, navíc nejsme ještě moc drazí, tak nás oslovili s tím, abychom zahráli i na jeho koncertech,“ vyprávěl se smíchem Michal Marek.

On i Adéla Dobiášová shodně pokyvovali, že v podstatě nebylo, co si rozmýšlet. „Taková příležitost se neodmítá,“ smáli se.

V hodinovém programu odehráli zhruba dvacítku písniček. „Řekli nám, že chtějí, abychom hráli svižnější písničky, aby to navodilo tu správnou atmosféru. Tak jsme vybrali ty nejlepší, co máme, nacvičili čtyři nové podle toho, co se teď hraje v rádiích a bylo,“ řekli Michal Marek a Adéla Dobiášová. Jejich kapela je přitom charakteristická tím, že v ní nikdo nezpívá. „Veškerou melodii hrají housle. Co normálně zpívá zpěvák nebo zpěvačka, hraje Michal,“ vysvětlila Adéla Dobiášová.

Michal Marek doprovázel navíc babičku Leoše Mareše při jejím recitačním vystoupení. „To se speklo tak jako náhodou. Ona na instagramu řekla, že by ráda recitovala a že by chtěla, aby jí přitom hráli na housle, tak se domluvili se mnou,“ vyprávěl 20letý Michal Marek a pokračoval: „Ale klobouk dolů. Na to, že je babičce Leoše Mareše osmdesát devět let, je fakt skvělá. A básnička je krásná.“

Pro něj i zbytek kapely to byla jedna velká zkušenost. „Bylo zajímavé vidět koncert takhle zblízka, jak to tam probíhá. Mně třeba překvapilo to, že když jsme přišli v pátek na generálku, Leoš už tam byl. Vše organizoval a o všem chtěl vědět,“ podělila se o dojmy Adéla Dobiášová. „Nepřijde do hotového prostředí, sám si ho vytváří. Mě ale překvapilo, že hned, co v pátek přijel, tak se ptal, jestli bude dostatek hadrů na utření laviček, kdyby pršelo. Opravdu je to profík,“ řekl na závěr Michal Marek.