České Budějovice - Kdysi to byly biologické vzorky, které vědci pozorovali pod mikroskopem, či malí živočichové a rostliny z rozsáhlých sbírek.

I když už je nelze využít při bádání, v českobudějovickém Biologickém centru Akademie věd ČR mohou ještě sloužit řadu let. Staly se součástí Mikrária, unikátního uměleckého díla složeného právě z tisíců drobných organismů.



Budějovičtí vědci se inspirovali v univerzitním přírodovědném muzeu v Londýně, kde mají místnost zcela zaplněnou preparáty. „Nápad nás zaujal, ale myšlenku jsme pojali trochu jinak. Přizvali jsme výtvarníka Michala Trpáka, se kterým jsme dali dohromady konečnou podobu našeho Mikrária,“ vysvětluje parazitolog Roman Kuchta, jenž vznik díla napříč všemi ústavy Biologického centra koordinoval.



To zabírá jednu ze stěn vstupní haly. Vévodí mu reliéf bohyně Země Gaii složený z desítek motýlů, brouků, tasemnic, rostlin rybek, kůstek či šupin. Z obou stran ho obklopuje celkem 2018 mikroskopických vzorků zejména hmyzu, parazitů a histologických vzorků tkání. Nejstarší exponáty pochází z padesátých let, vědci je sbírali po celé Evropě, ale třeba i na Kubě, v Peru či Afghánistánu.