Ti všichni se zde sešli s jediným cílem – naběhat nějaké kilometry pro nadané děti. Společnost OIG POWER, jež je generálním partnerem akce, totiž za každý uběhnutý kilometr věnuje nadačnímu fondu Jihočeské naděje 50 korun. Vybrané peníze se poté rozdělí právě mezi nadané jihočeské děti.

S úsměvem na tváři, připraveni nezkazit žádnou legraci, přijeli do Českých Budějovic podpořit projekt také české plážové jedničky Ondřej Perušič (24) a David Schweiner (25), kteří na začátku června získali na Světovém okruhu v Ostravě stříbro. Ještě s dalšími třemi běžci se zúčastnili štafetového závodu. ´

„Běželi jsme naštěstí málo, jen jeden kilometr, takže to šlo,“ řekl po doběhnutí v cíli se smíchem mladší z dvojice, kterému nikdo neřekne jinak než Perun. „Jsem spíš na kratší tratě, od lajny k síti,“ smál se David Schweiner, který má radši kolo. „Kdyby byla jízda nadějí, to by byla jeho parketa,“ dodal se smíchem na adresu svého kamaráda Ondřej Perušič.

Celkově si ale naši beachvolejbalisté nedělní závod pochvalovali. „Když jsem čekal na předávku štafety, viděl jsem, jak se na trase střetávají všechny generace, od malých dětí po starší generaci, všichni běželi spolu. Závodu se účastnili i ti, kteří nemohli běžet. Moc se mi to líbilo,“ řekl David Schweiner. „Určitě se sem vrátíme rádi i příští rok, protože je to super projekt, který má smysl. Doufám, že ta tradice tu vydrží dlouho,“ dodal jeho mladší spoluhráč.

Co říkají na jihočeskou metropoli? „Mamka se sestrou tu bydlely dva roky, takže jsem sem jezdil poměrně často. Město se mi líbí, nejen lidsky, ale i zelení a historickým centrem,“ řekl Ondřej Perušič, který studuje práva.

To jeho o tří měsíce starší spoluhráč David Schweiner alias Dejv zvolil jako hlavní obor ekonomiku. Na otázku, jaké mají plány na léto, odpověděli: „Když máme volno, tak si lehneme k rybníku, odpočineme, zajdeme si něco zahrát. Je to ale spíš výjimečně, protože volného času opravdu moc nemáme, a když už, tak se jej snažíme věnovat rodinám,“ řekl David Schweiner s tím, že před sebou teď mají Mistrovství světa v beachvolejbale, které se od 28. června bude konat v Hamburku.