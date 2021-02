Muž drobné postavy nebyl nikdy nenápadný, místní rodák. Na oko úspěšný podnikatel svými obchody s drahými auty, provozem pneuservisu a nočního klubu v nedaleké Horní Vltavici maskoval rozsáhlou distribuční síť pervitinu, extáze či marihuany. Mezi jeho odběratele patřili nejen krajané, ale i Němci či Rakušané.

JAK K PŘEZDÍVCE PŘIŠEL

„Co se týče drog, tak se neštítili ničeho, vyráběli a prodávali velké množství a různé druhy,“ komentoval činnost jeho organizované skupiny po velké razii policejní mluvčí Jiří Matzner. K přezdívce se kriminalisté dopracovali díky skupině osob, které se v jeho blízkosti pohybovaly. „Jeho partneři i uživatelé drog z něj měli respekt, často je totiž zastrašoval,“ dodal, že souhrou náhod mu počítač také přidělil spisové číslo složky 666.

Jeho slova potvrzuje také Petr, který ve městě žije a drogového krále znal. „Jezdil terénním hummerem nebo dlouhou bílou limuzínou, měl takovou svou partu, s kterou obrážel diskotéky a zastrašoval mladé lidi. Zastavovali také v noci na ulicích, byly vždy dost slyšet brzdy a pro ránu nešli daleko,“ popsal, že v něm nebylo nic dobrého a je rád, že už ho nemusí vídat.

Z PANELÁKU DO VILY

„Narodil se tu, žila tu celá jeho rodina. Bydlel nejdříve v panelovém domě, než si pořídil dům na kopci na okraji města. Minulý rok mu zemřel otec, možná je to lepší, že se toho nedožil,“ odpovídá ve spěchu Václav, který také nechce být jmenován. Všichni Rudu Ch. znají, a tak se obávají možné msty, i z cely prý může mít určitý vliv.

Podle starostky Jaroslavy Martanové se skutečně po jeho zatčení Vimperští ve městě cítí bezpečněji. „I ten jeho servis je v současnosti zavřený, takže ubyl pohyb automobilů v centru. Doufám, že ho nyní jeho vlastník využije k lepšímu účelu,“ sdělila starostka. Drogy jsou podle jejích slov problémem většiny měst, i když se o tom veřejně nemluví. Asi před deseti lety tu zažili podobný případ, kdy neměli policii zasahovat do dlouhodobého vyšetřování.

MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ

I v jednom z místních obchodů není jeho jméno cizí, ba naopak. Muž středních let uvádí, že ho zná už od základní školy. „Znal jsem jeho tátu i dědu, byl to takový malý skřet, ale jezdil velkými auty. Překvapilo mě, když jsem v novinách četl, že je bývalý zápasník,“ pousmál se. Chodil sice do fitcenter a snažil se vypadat dobře, ale na box se jen díval. „Znám jiné zápasníky, on cvičil spíše tak, že zobal nějaká anabolika,“ dodal.

Obchody se mu v posledních letech zřejmě dařily, proto skončil v hledáčku celníků i kriminalistů. Jeho noční podnik necelých deset kilometrů od hranic je zamřížovaný, provozní sebrali při domovní prohlídce, protože uvnitř byl sklad omamných a psychotropních látek. Jeho hlavním sortimentem byl pervitin. Lidově piko či pro příhraniční klienty také krystal. Podle policejních zpráv ho během posledního půldruhého roku sledování jeho chemik vyrobil na 1,5 kilogramu.

Vykřičený růžový dům u silnice měl být dle Martiny Kaňkové z Generálního ředitelství cel hlavním distribučním místem drog. „V erotickém klubu se drogy prodávaly, v jeho prostorách dívky nabízely látky široké klientele,“ zmínila. Podle místní ženy, která bydlí nedaleko, se zde starému řemeslu věnovaly asi tři nebo čtyři dívky. I když za oknem svítí nápis open, tvrdí, že je provoz přerušen. „Do obce nechodily, nebylo se čím chlubit,“ uzavřela.

Satanova poznávací znamení

Drahá auta, čtyřkolky a motorky: Hummer, Porsche, BMW, RAM, Jeep, Mercedes, Harley Davison

Tetování na hrudníku ve tvaru kříže a hesla A. C. A. B. (All Cops Are Bastards = Všichni policajti jsou parchanti), které se opakovalo třeba i ve formě samolepek na motorkách.

Jezdil nerad na dovolenou. Toto slovo s přáteli používal v případě, že někdo skončil ve vězeňské cele.

Na svůj věk (37 let) měl i bohatou přestupkovou minulost. Často jezdil ve svých vozech rychle, například v roce 2016 mu v jeho Porsche policisté v obci naměřili 77 kilometrů v hodině, navíc odmítl předložit řidičský průkaz, a tak dostal pokutu ve výši tři tisíce korun.

V roce 2011 byl také obviněn z pojistného podvodu kvůli dvěma automobilům se stejným VINkódem, ale soud ho o rok později osvobodil.

Jeho případ dostal od policie a celní zprávy krycí jméno Čakan. To je stará lidová zbraň vypadající jako sekyra v kombinaci s kladivem nebo hákem s dlouhou násadou. Vyznačuje se také bohatým zdobením, rytinou nebo ozdobnými hřeby.

Kromě drog, peněz a lehkých dívek měl rád také zbraně, při razii policie zabavila kolt s náboji či samopal vzor 58, mezi důkazní materiály zařadili také počítače, tablety, mobilní telefony a rušičku signálu.