Jejich Cirkus ulice mizel loni na festivalu Tabook ve velkém. K jejich autorům patří Radůza či Tereza Říčanová, v recenzích sklízí superlativy. Jsou prestižní. O to víc překvapivě zní zpráva, že táborské nakladatelství Baobab letos bojkotuje knižní ceny Magnesia Litera. Vadí mu, že ocenění v dětské kategorii se nově jmenuje Litera Lucie Seifertové (na snímku dole) za knihu pro děti a mládež. Jde o jméno autorky nakladatelství Petr Prchal, které cenu sponzoruje. Vedení soutěže připustilo, že situace se ještě může změnit.



Baobab měl mezi 48 knihami, přihlášenými do dětské kategorie, čtyři. Nyní se od cen distancuje a své tituly ze soutěže stahuje. „Považujeme za naprosto nešťastné a nemístné, aby se cena pojmenovala podle současné autorky několika knih, jejichž kvalitu jistě prověří její další práce a čas. Znamená snad, že pokud je jedna kniha autora jmenována Knihou desetiletí, stává se automaticky klasikem, podle něhož se má pojmenovat cena?" ptají se Tereza a Juraj Horváthovi z Baobabu.



Reklamní tah nakladatele, autorčina manžela, podle nich devalvuje a degraduje celý obor i cenu samotnou, protože zásluhy a dobré jméno si nelze koupit sponzoringem.



Jako trochu přehnaná vnímá jejich slova Pavel Mandys ze sdružení Litera, jež 12. ročník knižních cen organizuje. „S Baobabem se dobře znám, myslím, že jejich reakce byla zbytečně ostrá. Nevnímám jako zásadní problém, že se po žijícím autorovi jmenuje některá z kategorií. Status cen to dovoluje, nakladatelství Petr Prchal splnilo všechny podmínky, aby se stalo sponzorem," řekl Mandys.



Petr Prchal do soutěže letos nepřihlásil žádnou svou knihu, ani neovlivňuje nominace. Jako sponzorský dar dá téměř 250 000 korun. Chce zviditelnit dětskou literaturu jako celek a propagovat autory a díla, jež on vydává. K nim kromě Seifertové a jejích Dějin udatného českého národa patří Straka v říši entropie Markéty Baňkové, knihy Michaely Veteškové nebo Zelený Raoul Štěpána Mareše.



Dále Prchal upozornil, že poprvé získá každý vítěz v této kategorii 30 tisíc korun, což je zhruba honorář za prodej 3000 výtisků. „Naše nakladatelství nikdy nedostalo státní dotaci na tvorbu knih. Je to normálně konkurenční boj, zbytečné hledat v tom něco jiného. Baobab žárlí na Lucčiny knížky, protože jsou úspěšné, to je jádro pudla. Ješitnost," je přesvědčen Prchal.



Pro vedení Baobabu je ovšem naprosto absurdní představa, že by cenu Lucie Seifertové převzali Pavel Šrut, Daisy Mrázková, Iva Procházková či Alžběta Skálová. „Vypovídá to také o absenci kritického myšlení poroty a organizátorů," reagují Horváthovi.



Baobab je jediné nakladatelství, které změnu veřejně kritizuje. Mandys ale soukromě narazil i na další kritiku. Proto je možné, že sdružení Litera bude ještě kauzu řešit, má připravené krizové varianty.



„Ke střetu zájmů ale nedochází, je to spíš estetický problém. Kdyby nastal odpor ze strany porotců, tak zvážíme, co dál, ale v této chvíli máme podepsanou smlouvu a bylo by dost nekorektní vypovídat ji proto, že se nelíbí jednomu, byť velmi kvalitnímu nakladatelství, které, když své knihy stáhne, bude to jisté ochuzení," doplnil Mandys.



Jihočeští spisovatelé komentují kauzu nejednoznačně. Miluše Vítečková, autorka knih pro děti, se lehce přiklání k Baobabu. „Nerada bych umocňovala spor nakladatele s pořadateli soutěže, avšak název ceny je skutečně problematický. Finanční podpora trvale podhodnocovaným autorům je určitě užitečná, ale název bez osobních konotací by ceně slušel rozhodně lépe," míní Vítečková.



Zbytečně vyostřená se jeví reakce Baobabu spisovateli Davidu Janu Žákovi, jehož Návrat krále Šumavy se stal bestsellerem. Za lepší řešení považuje diskusi.



„Chápu je. Aby se cena jmenovala po žijícím autorovi, je fakt trošku hloupoučké. To by musel být Milan Kundera, někdo, kdo opravdu přesáhl hranice naší země, vážený nestor. Ale přijde mi velká škoda, že Baobab, který dělá tak nádherné knížky, stáhnul ty své ze soutěže. Mrzí mě to jako čtenáře i jako milovníka knížek, protože oni je dělají hodně dobře," hodnotí Žák.