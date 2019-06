Písek – V ulicích Písku se v posledních dnech pohybovali mladí filmaři, a to nejen z místních filmových škol, ale také z Ameriky. Stejně jako v loňském roce přijelai letos na pozvání píseckých filmových škol skupina dvaceti nadšených studentů filmu z Northern Virginia Community College v USA se svým pedagogem Josefem Lustigem, synem slavného spisovatele Arnošta Lustiga.

Během celého června se studenti účastní nejrůznějších workshopů s českými i zahraničními pedagogy. „Vyzkoušejí si i atraktivní natáčení na klasický 35mm film, a to jak ve školním ateliéru, tak i v nádherných exteriérech historického města Písku,“ zmínil za filmové školy Michal Sup. Prozradil také, že letos studenti vytvoří “remake“ čtyř klasických filmů ze 60. let v moderním pojetí, které si přivezli už z Ameriky.