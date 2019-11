Linec – Jak už náš web informoval, v Zámeckém muzeu v Linci je od 19. listopadu na příští čtyři měsíce výstava amerického umění z vídeňské Albertiny – od Andyho Warhola po Cindy Shermanovou.

Hejtman a kurátor. | Foto: Deník/repro

„Je to velká radost a také vyznamenání pro naše muzeum, že je tu hostem Albertina se stovkou děl. To nám působivě umožňuje pohled na americké dějiny druhé poloviny dvacátého století,“ řekl při vernisáži zemský hejtman Thomas Stelzer. Ředitel Albertiny Klaus Albrecht Schröder vybral díla osobně a výstavu také vede. „Je mu důležité takto něco vrátit svému mateřskému městu,“ pokračuje list. Mnoho prací pochází ze sbírek polsko-německého galeristy Rafaela Jablonky, který poskytl Albertině na 400 děl vložených do nadace, a ze souboru Essl. Ve Vídni budou vystaveny až na jaře 2020.