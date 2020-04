„Od úterního do středečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 270 nových suspektních vzorků osob s podezřením na možné onemocnění COVID-19. Pozitivní nebyl žádný. To je samozřejmě příjemná zpráva, nulový přírůstek jsme v našem kraji naposledy zaznamenali 5. dubna. Musíme ale zůstat nohama pevně na zemi. Zatím na datech nevidíme, jak vývoj epidemie ovlivnily uplynulé velikonoční svátky. To ukážou až dny následující,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD.

Šéfka jihočeských hygieniků v této souvislosti znovu připomněla stále existující riziko nákazy i v sousedních regionech. A to nejen za našimi hranicemi v Německu či Rakousku, ale i u nás. K vnitrostátním oblastem s vysokým rizikem přenosu patří Praha, která má téměř 110 případů na sto tisíc obyvatel, ale v posledních dnech i Plzeňský kraj, kde je rizikovým ohniskem především příhraniční Domažlicko. „V současném období epidemie je třeba vydržet a dodržovat nastavená opatření a hygienická pravidla. Vidíme, že jsou účinná a byla by škoda polevit v půlce. Obracím se proto téměř permanentně na veřejnost a prosím za seniory, za nemocné spoluobčany, vždyť jsou to naši blízcí, za kolegy v terénu, za hasiče a profesionály z dalších složek Integrovaného záchranného systému, kteří nejen tyto Velikonoce prožívali v „práci“ při likvidaci následků lehkovážného chování jednotlivců: Vydržme to ještě a chovejme se tak chvályhodně, ohleduplně a zrale jako dosud. Jedině společně můžeme epidemii zpomalit a marginalizovat její následky,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová.

V porovnání s kraji ČR z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočteném na 100 tisíc obyvatel, si jižní Čechy s 24,34 nemocnými na 100 tisíc obyvatel stále udržují pozici regionu s nejmenším výskytem COVID-19 v ČR. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 7888 osob. V povinné karanténě se k středeční 18. hodině nacházelo aktuálně 493 Jihočechů,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

K středeční 18. hodině bylo podle verifikovaných dat KHS na jihu Čech mezi nemocnými 90 žen a 65 mužů. Z celkových 155 nemocných je 38 z Českobudějovicka, 35 ze Strakonicka, po 22 z Českokrumlovska a Prachaticka, 16 z Jindřichohradecka, 14 z Táborska a osm z Písecka.

Mezi nemocnými je osm dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, šestadvacet v kategorii od 25 až 34 let, sedmadvacet v kategorii od 35 do 44 let, pětadvacet v kategorii od 45 do 54 let a čtyřiadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 32 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.