Čekají na vás- Poutníci, Naďa Urbánková, Standa Hložek, Slza, Nezmaři, Petr Dopita, Rangers-Plavci, Jiří Schelinger, Jižani, McBerds, Strong Coffee, The Greens, Spolektiv, Epydemye, Honza Janda, aj.



- Nebude chybět tradiční přílet anděla a rozsvěcení vánočního stromku nebo Česko zpívá koledy

Lenka Střítecká, jednatelka společnosti Art4Promotion, která podobu adventu připravuje od loňského roku, předestírá: „Chceme otevřít všechno zároveň.“ V sobotu 24. listopadu mohou lidé totiž hned nazout brusle, ale také si projít vánoční trhy.



„Rozhodli jsme se doplnit zboží o regionální potraviny, třeba o uzené ryby, sortiment posunout a zkvalitnit,“ láká na trhy Lenka Střítecká. Většina stánků jako loni zůstanou na náměstí do 23. prosince. Část stánků s občerstvením ale spolu s kluzištěm přečká až do 6. ledna.



Zabruslit si můžete i letos na Štědrý den, a to od 10 do 14 hodin a od 15 do 20 hodin.



Novinkou letošního ročníku bude věž u kluziště na straně náměstí, kde se nachází hotel Dvořák. „Věž bude v podobném stylu jako stánky. Ze dřeva a s bílou střechou,“ přibližuje její podobu jednatelka. Nahoru si můžete vzít i občerstvení a sledovat dění dole. „Z ptačí perspektivy si vychutnáte vánoční atmosféru,“ vysvětluje představu společnosti. Když se věž osvědčí, v dalších ročnících vyroste možná ještě jedna.



Připraven bude i kulturní program. Ten spolu s Davidem Kovaříkem zajišťuje Šárka Gramanová. „Tentokrát se držíme v jižních Čechách,“ nastiňuje Šárka Gramanová s tím, že na náměstí zahrají českobudějovické kapely, ale i z Týna nad Vltavou nebo z Tábora. Uslyšíte kapely Spolektiv, Epydemye, McBerds, Strong Coffee, The Greens nebo také Honzu Jandu, pouličního umělce, který hraje často na kytaru u Komerční banky v Krajinské ulici v krajském městě. „Cílili jsme na to, aby kapely hrály vánoční písně,“ slibuje Šárka Gramanová repertoár, který navodí vánoční atmosféru. Nejzvučnějšími jmény budou Naďa Urbánková, Standa Hložek nebo kapela Slza, která před koncertem se svými hity v rámci akce Česko zpívá koledy zazpívá 12. prosince na náměstí tradiční vánoční písně.



Program adventu už najdete na webu akce. Přečetl si ho už i Budějčák Jan Holický. „Těším na plno věcí. Líbí se mi kapely, folklor a krasavice v krojích, stánky s medovinou a selskými topinkami,“ chválí si a dodává nápad: „Mohl by byt třeba i kočár s koňmi a ovečky.“ Michaela Mikulášková se těší také. „Jiřího Schelingera a ledové kluziště si nenechám ujít,“ slibuje mladá učitelka.