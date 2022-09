Osm let v čele města, jako je Blatná, není málo. Přemýšlela jsem nad tímto krokem hodně dlouho, protože mne někteří lidé přemlouvali, nebo spíše přesvědčovali, abych byla alespoň v zastupitelstvu. Je tady však jeden problém. Chci se vrátit na své místo na sociálním odboru městského úřadu. Kdybych kandidovala a lidé mne kroužkovali, došlo by ke střetu zájmů. A protože se k lidem v Blatné, kteří by dali hlasy, nechci chovat neférově, raději nekandiduji vůbec. Možná, že si někdo myslí, že jsou za mým rozhodnutím i jiné věci a třeba spory s kolegy, ale není to pravda.

Co vám osm let v komunální politice a ještě k tomu na nejvyšším postu dalo?

V první řadě obrovský respekt ke starostům malých obcí. Když jsem si potřebovala něco zjistit nebo ověřit, stačilo zajít na příslušný odbor. Oni jsou na to sami, maximálně jim pomůže místostarosta nebo některý zastupitel. Další věcí je svým způsobem rozšíření obzorů a načerpání vědomostí, o kterých jsem dříve nevěděla. Například stavebnictví nebo odpady. Až na tomto křesle jsem pochopila, jak těžké může být například pouhé uzavření smlouvy. Do tohoto výčtu nejvýraznějších kladů bych také zařadila prozření, že i na ministerstvech pracují jen lidé a že není nutné k někomu vzhlížet jen proto, že je ministr nebo náměstek.

A co vám těch osm let vzalo?

Jednoznačně soukromí. Myslet si, že práce starosty začíná v osm ráno a končí v půl páté odpoledne, je nesmysl. Pokud chcete být na takovém místě něco platní, pomáhat lidem a pochopit je, nic jiného vám nezbývá. Někdy to byla řehole, ale častokrát mne to spíše bavilo.

Blatná navenek působila jako město, kde patnáct zastupitelů bylo vždy jednotného názoru. Ale to asi je fikce, že?

Úplná. Velmi často jsme se sešli za zavřenými dveřmi, kde jsem chtěla po všech, abychom si věci vyříkali na rovinu. A někdy to byly ostré debaty. Ale vždy jsem také chtěla, aby byly k věci. Cílem zastupitelů nemůže být souhlas za každou cenu, ale najít optimální řešení. Snad se nám to dařilo.

Jak byste sama sebe viděla jako starostku?

Zpočátku jsem chtěla všechno stihnout hned, všechno vědět, všude být. Ale to prostě nejde. Postupem času jsem se zklidnila a pochopila, že tady nejsem sama, ale že jsou tady také radní a zastupitelé.

Co jste o postu starostky či starosty za těch osm let pochopila?

Určitě to, že pokud nemůžete téhle práci dát stejný zápal a nadšení jako na začátku, je čas odejít. A dát prostor a možnosti jiným.

Na co jste za svá dvě volební období pyšná?

Na hodně věcí, nelze mít seznam. Ale jedna věc se mi fakt hodně líbí. Blatná je krásné město a myslím si, že i poměrně čisté. Lidem se tady líbí a sami se o něj naučili pečovat.

A na co pyšná nejste?

Také by se pár věcí našlo, které se nám nepodařilo dokončit. Například nové autobusové nádraží vedle bývalé ubytovny. To mne docela trápí a představovala jsem si, že až odejdu, bude hotové. Ale věřím, že to můj nástupce či nástupkyně dokážou.

Pokud se nestane nic výjimečného, bude ustavující zastupitelstvo začátkem října. Máte pro nástupce či nástupkyni nějaké rady?

Celý seznam (smích).

Jaká bude ta nejdůležitější?

Aby se seznámil nebo seznámila co nejrychleji s úskalími vedení města. A hlavně: neměnit to, co funguje.

Vy jste od svého předchůdce nějaké rady dostala?

Bohužel ne.

Zmínila jste soukromí a málo volného času. Už víte, co uděláte jako první, až nebude muset do této kanceláře?

To vím naprosto přesně. Děti mi koupily dovolenou u moře.

