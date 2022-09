V malých obcích tento jen není zas tak výjimečný. Při malém počtu obyvatel není snadné sehnat ty, kteří by chtěli ještě mimo své běžné záležitosti pracovat pro obec. Ale jistým překvapením je letos zcela jistě městys Radomyšl. Také zde letos sestavili jedinou kandidátku, což je poprvé v historii. V roce 2018 zde byly tři volební strany, v roce 2014 dvě. Ale v roce 2010 byly čtyři. „Je to divné, vždy bylo v Radomyšli o volbách veselo,“ říká s mírnou nadsázkou místostarosta Milan Koubovský. Ale zároveň dodává. „Prostě se nikomu do téhle práce nechce.“