Dnešním tématem byla koronavirová pandemie a aktuální rychlý růst počtu nakažených. Stejně jako v parlamentu ale také zde namísto hledání společného řešení krize, které by dalšímu šíření nákazy zabránilo, dominovala neúcta k názoru oponentů a snaha prosadit si svůj názor za každou cenu. Bez ohledu na to, jaká je otázka moderátorky, případně komu zrovna udělila slovo.

Premiér Andrej Babiš tak dotaz, co mohla vláda loni s příchodem koronaviru udělat lépe, odbyl s tím, že po bitvě je každý generálem. Na otázku ale neodpověděl. „Prosím vás, je to nesmysl,“ kontroval na návrhy opozičního konkurenta Bartoše na řešení situace. Pirát si ale nenechal vzít slovo, takže se chvíli oba politici překřikovali. „Neskákejte mi do řeči, jste hulvát,“ zhodnotil poté Bartoš.

Jediným z hostů, který na konfrontační linii debaty nepřistoupil, byl lídr Spolu Petr Fiala. „Já bych tady taky dokázal křičet a hádat se, ale dělat to nebudu,“ prohlásil Fiala. „Navíc mi to připadá nedůstojné u tak vážného tématu,“ dodal.