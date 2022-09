Marek Slabý (bez PP, T2020)Zdroj: Deník/VLP Externista

Důvěra voličů předčila jeho očekávání. „Nečekal jsem to, jsem nesmírně vděčný za to, že mi tolik lidí dalo důvěru. Děkuji všem, co našli odvahu a věnovali mi svůj hlas. Na tomto místě se sluší všem strašně poděkovat,“ řekl s tím, že takové množství hlasů si nedokázal ani představit.

Představujeme kandidáty do senátu, do horní komory chtějí hlavně muži

Současně všechny prosí, aby přišli k volbám i do druhého kola. „Vydržte, a zkuste mi důvěru dát i příští víkend,“ vzkazuje Slabý svým podporovatelům. Strach ze svého konkurenta Větrovského nemá a do klání s ním hodlá vložit všechny síly. „Nejsme spolu v gladiátorském ani boxerském ringu, prostě je to jako velké výběrové řízení, v kterém rozhodnou voliči,“ míní ředitel jihočeských záchranářů.

K budoucímu rozhodnutí přistoupí s respektem. „Ve vší vážnosti a s respektem k práci pana Větrovského, budu dělat všechno proto, abych lidem nabídl co nejvíce a ujistil je o tom, že pro ně budu pracovat co nejlépe,“ konstatoval táborský finalista. Velkou oslavu však nechystá. „Je to skvělý výsledek, jsem šťastný. Ale slavit se má s mírou a až když je hotovo, není možné oslavovat nyní při zastávce v boxech, závod není na konci,“ sdělil Marek Slabý.

Čtyřiapadesátiletý starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský prožíval v napětí současně komunální i senátní volby. „Výsledky jsem přijímal s velkou pokorou ve společnosti rodiny a svých nejbližších kamarádů, ty mám kolem sebe, je mi s nimi výborně a jsem za ně vděčný,“ komentoval v sobotu večer.

Do poločasu půjde naplno

Ačkoliv ho procentuálně i počtem hlasů předběhl ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý, neklesá na mysli. „Senátní volby jsou volby dvou poločasů, do toho druhého jdeme za stavu nula nula. Výsledek, který jsem získal v prvním kole, je fantastický,“ uvedl.

Voličům by vzkázal velké díky. „Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří přišli volit do senátu. Díky patří všem, kteří vybrali mě na kandidátce malého regionálního uskupení, je to pro mě obrovský závazek a do druhého kola půjdu s čistým štítem,“ podotkl Větrovský s tím, že za něj mluví šest let předchozí práce.

Na jihu Čech začaly i senátní volby, podívali jsme se na věk kandidátů

Podle jeho slov si tento úspěch zaslouží i decentní oslavu. „Určitě s přáteli a rodinou posedíme a popovídáme si. To je to nejlepší, co se může stát, když jsem obklopen lidmi, které mám rád,“ dodal.

Duel s Markem Slabým chce vyhrát. „Půjdu do něj s nasazením a odhodláním ho vyhrát,“ uvedl. Radost má i z volebního úspěchu v komunálních volbách, kde na radnici v Mladé Vožici získali krásných sedmdesát procent. „To je obrovské zadostiučinění, je to práce všech lidí, kteří tu se mnou dvacet let pracují, jsem z toho úplně naměkko,“ uzavřel.

Třetí místo nevadí

Téměř devět tisíc hlasů získal od svých podporovatelů devětačtyřicetiletý právník a radní Martin Kupec (ANO) z Milevska, to však na postup nestačilo. „Ačkoliv jsem těsně pod čarou, jde o velmi solidní výsledek, přece jenom jsem neměl tak obrovskou kampaň jako moji konkurenti,“ míní.

Výsledný počet hlasů je podle něj odpovídající. „Udělal jsem maximum, kampaň jsem měl skromnější, ale navštívil jsem i nejmenší obce. Výsledek odpovídá mému nasazení i představě, je to těsné,“ popsal Kupec.

Zklamaný rozhodně není. „Zklamání by bylo osm procent, to by byla prohra,“ dodal. Voličům děkuje a doufá, že mu zachovají přízeň. „Myslím, že to nejsou moje poslední volby, výsledku si velice vážím. Přijímám ho s pokorou, každého hlasu si cením a do budoucna uvítám jejich podporu,“ konstatoval Kupec.

Těší se na rovný souboj

S Tomášem Jirskou (ODS) se v 2. kole střetne prachatický místostarosta Miroslav Lorenc (ANO). Množství hlasů udělených v 1. kole senátních voleb ho překvapilo a na férový souboj se těší. „Přál jsem si to, ale vůbec jsem to nečekal, je to pro mě velikánské překvapení,“ hodnotil výsledky.

Tomáš Jirsa (ODS).Zdroj: Deník/VLP Externista

Závod rozhodně nechce vzdávat před cílem. „Takový nejsem, jestli se to všechno podaří. Tak udělám všechno, abych panu Jirsovi, který je v senátu už osmnáct let, trošku ztížil situaci,“ prozradil Lorenc.

Závěrečné dramatické chvilky před koncem hlasování prožíval v napětí. „Vůbec jsem to nečekal, moje kandidatura do senátu byla trošku bokem, mojí prioritou byly komunální volby. Netušil jsem, že se může povést dostat se v mém věku do nějaké vyšší politiky,“ řekl upřímně.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Každý závod, který člověk vyhraje, mu ale dělá radost. „Pochopitelně mě to těší, chtěl jsem získat alespoň tři tisíce hlasů, ale konečný výsledek předčil mé očekávání,“ vysvětlil prachatický místostarosta. „Necítím se být politikem, ale voliči mě přesvědčili, že mohou mít rádi můj empatický přístup, jiný druh politiky, ne ten kontroverzní,“ poznamenal.

Plánuje připravit strategii proti svému soupeři. „To však ještě musíme vymyslet a nerad bych ji prozrazoval, aby neměla konkurence výhodu,“ tajnůstkařil. „Určitě přípravu nepodcením, kdysi jsem dělal závodně atletiku, do tréninku jsem dával všechno a nikdy jsem nešel na soupeře nepřipravený. Tak to udělám i v tomto případě,“ upozornil Miroslav Lorenc.

Čtvrtý v pořadí v obvodu Český Krumlov skončil Robert Huneš. "Sčítání jsem prožíval v klidu. Bylo to těsné, výsledek beru jaký je. Velmi děkuji všem voličům, kteří mi dali důvěru svým hlasem. Ve II. kole podporuji Tomáše Jirsu," vyjádřil se po volbách.

Jde o ocenění dlouholeté práce

Nejvíce hlasů od voličů získal právě pětašedesátiletý hlubocký starosta a dlouholetý senátor Tomáš Jirsa (ODS), i on se do druhého kola pustí s elánem. Sčítání hlasů však ze zásady nesleduje. „Sčítání nesleduji nikdy, ale vážím si každého hlasu a svých voličů. Jen je prosím, aby nezapomněli, že za týden se koná druhé kolo. Budu rád, když mě znovu přijdou podpořit,“ podotkl.

Během dnešního dne si zahrál tenis, navštívil restauraci a trávil čas s rodinou jako každý jiný člověk. „Jsme na chalupě, dal jsem si v restauraci nakládaný hermelín, řezali jsme se sousedem dřevo, žiji normální život,“ naznačil.

Na 17 tisíc hlasů a přes 36 procent považuje za ocenění své dlouholeté práce. „Snažím se pracovat dobře a lidé mě volí proto, jak se chovám a co dělám. Vedu férově celou kampaň a na nikoho neútočím. Moji voliči to oceňují a já si jich za to vážím, jsou fajn a toho si cením,“ přiblížil Tomáš Jirsa.

Na svého rivala se těší. „Pan Lorenc je jistě slušný člověk, když dělá místostarostu a bude to určitě i čestný soupeř, zcela jistě půjde o čestný souboj a vzájemně se k sobě budeme chovat slušně,“ míní.

I z obvodu Jihlava, kam spadá část Jindřichohradecka, nevzešel jednoznačný vítěz. V 2. kole senátních voleb tak síly poměří současný předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) a kontroverzní ekonomka Jana Nagyová (ANO), která je spoluobžalovanou osobou v procesu Čapího hnízda s Andrejem Babišem.

Výsledky senátních voleb 2022

Obvod č. 10 Český Krumlov

1. Tomáš Jirsa (ODS) 17 378 hlasů – 37 %

2. Miroslav Lorenc (ANO 2011) 8 307 hlasů – 17 %

3. Dalibor Uhlíř (Nezávislí) – 7 814 – 16 %



Obvod č. 13 Tábor

1. Marek Slabý (Tábor 2020) 14 186 hlasů – 30 %

2. Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012) 10 718 hlasů – 23 %

3. Martin Kupec (ANO 2011) – 8 871 hlasů – 19 %



Obvod č. 52 Jihlava

1. Miloš Vystrčil (ODS) 21 681 hlasů – 46 %

2. Jana Nagyová (ANO) 14 523 hlasů – 31 %

3. Tomáš Nielsen (Právo respekt odbornost) 5 648 hlasů – 12 %