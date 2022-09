Konkurovat mu budou čtyři další registrovaní kandidáti, ředitel hospice třiapadesátiletý Robert Huneš (KDU-ČSL) z Vodňan, devětačtyřicetiletý ředitel společnosti a vydavatel Jihočeských víkendů Dalibor Uhlíř (Nezávislí) z Českého Krumlova, prachatický místostarosta Miroslav Lorenc (ANO) a čtyřiačtyřicetiletý požární technik a zastupitel města Kaplice Václav Mikeš (SPD).

Tábor osm plus jedna

Aktuálním senátorem na Táborsku je čtyřiapadesátiletý učitel a starosta Mladé Vožice Jaroslav Větrovský (Jihočeši 2012), do boje o hlasy a křeslo v horní komoře s ním půjde sedm mužů a jedna žena.

Desátý obvod tvoří Táborsko a část Písecka a Benešovska, patří sem část regionu ohraničená obcemi Žďár Tálín, Paseky, Kluky, Dolní Novosedly, Záhoří, Vrcovice, Vojníkov, Vráž, Ostrovec, Smetanova Lhota, Čimelice, Nerestce a Mirovice. Ze středních Čech je to potom jižní cíp po obce Votice, Neustupov, Miličín, Mezno, Střezimíř, Jankov, Ratměřice a Zvěstov.

Volby do senátu se konají s volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky jsou od sebe barevně odlišeny. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu hlasů, bude se 30. září a 1. října konat druhé kolo. V něm se pak rozhoduje mezi dvěma nejúspěšnější kandidáti z prvního kola. Senátorem se může stát občan ČR disponující volebním právem starší 40 let. Kandidáty navrhují politické strany nebo hnutí, mohou se o funkci ucházet i jako nezávislí. Podmínkou je složení kauce 20 tisíc korun za každého kandidáta. Senátor nemůže být současně prezidentem, poslancem nebo soudcem, může ale zastávat post ministra, starosty nebo hejtmana.

Hnutí ANO letos sází na devětačtyřicetiletého právníka a milevského radního Martinka Kupce. Pirátským kandidátem se stal pětapadesátiletý vědecký pracovník a krajský zastupitel Martin Kákona ze Soběslavi. Dalším adeptem na veřejnou funkci senátora je sedmapadesátiletý táborský lékař a ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý (Tábor 2020). Tohoto kandidáta podporuje koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

Mezi další zájemce o mandát v horní sněmovně patří pětašedesátiletý starosta Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek (STAN), devětačtyřicetiletý manažer, komentátor motokrosu a místostarosta z Chýnova Evžen Zadražil (Svobodní), dvaapadesátiletá táborská místostarosta Olga Bastlová (ČSSD), sedmdesátiletý režisér a vysokoškolský pedagog Miloš Zábranský (SPD) z Vlašimi a třiašedesátiletý distributor tiskovin a občanský aktivista Jiří Machač (Nestraníci) z Tábora.

Jihlava pět plus jedna

V jihlavském volebním obvodu bude své působení obhajovat předseda senátu dvaašedesátiletý Miloš Vystrčil (ODS). Ten je horní sněmovně už 12 let.

Jeho volební obvod tvoří okres Jihlava a východ Jindřichohradecka po Kostelní Vydří, Dačice, Peč, Cizkrajov, Slavonice a Staré Město pod Landštejnem. Úřad pro tento obvod zaregistroval celkem 6 přihlášek.

Nové jméno, známá tvář. Hnutí ANO chce do senátu Janu Nagyovou, dříve Mayerovou

Kromě Vystrčila se chtějí o mandát pokusit čtyři muži a jedna dáma, konkrétně jde o jednapadesátiletou ekonomku Janu Nagyovou (ANO) z Jihlavy, mezi pány se na seznamu kandidátů nachází padesátiletý advokát z Jaroměřice nad Rokytnou Luděk Růžička (Domov), pětačtyřicetiletý advokát a předseda Institutu práva a občanských svobod - Pro Libertate Tomáš Nielsen (Právo respekt odbornost) z Prahy, čtyřiašedesátiletý ekonom Josef Pavlík (KSČM) z Havlíčkova Brodu a jednasedmdesátiletý lékař Václav Lhotský (SPD) z Třebíče.