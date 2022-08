1. SPOLU PRO STRAKONICE (ODS, TOP 09, KDU-ČSL).

2. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT – sdružení DS – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK.

3. KSČM a DOMOV.

4. Strakonická Veřejnost.

5. JIHOČEŠI 2012.

Podívejme se na některé zajímavosti na jednotlivých kandidátkách.

Na 10. místě figuruje ředitel strakonické nemocnice a senátor Tomáš Fiala. Do kandidátky ho navrhla ODS, on sám je bez politické příslušnosti. Tomáš Fiala se objevuje v komunálních volbách poprvé, ale 10. místo je pro celou řadu lidí překvapením. V politickém zákulisí se šuškalo, že bude na přání jihočeského hejtmana lídrem kandidátky.

V tomto sdružení je pouze šest jmen, všem kandidátům dohromady je 203 let. Věkový průměr je 33,8 let. Na této kandidátce je také nejmladší kandidát celých voleb, a to Marek Poláček (24) z Protivína. Pokud by se mu podařilo dostat do zastupitelstva, byl by nejmladším zastupitelem.

Koalice s jednoznačně nejstarší kandidátkou. Kandidátům je dohromady 1319 let Třem nejstarším je 80 let, nejmladšímu 31 let. Pěti bylo 70 let a více, šesti 60 let a více.

Jména na čele kandidátky odpovídají jisté hierarchii v tomto hnutí, které v roce 2014 přerušilo 16 let vlády starosty Pavla Vondryse (Jihočeši 2012). Překvapením ale je až 13. místo současného místostarosty Josefa Zocha. Důvody mohou být různé. Uvnitř hnutí se mluví o tom, že současný třetí muž radnice se již necítí na tak důležitý post a požádal o možnost práce v zastupitelstvu, pokud se do něj dostane. Přidělená 13. příčka mu tuto naději dává.

Asi největší pozornost voličů mohla přitahovat kandidátka JIHOČEŠI 2012. Ve Strakonicích se totiž hodně diskutovalo o tom, zda budou o přízeň voličů usilovat dva muži, kteří jsou úzce spojeni s bývalým vedením města nebo s opakovanými volbami v roce 2019. Jsou to bývalý starosta Pavel Vondrys a místostarosta Pavel Pavel. I přes údajná tvrzení, že se letošních voleb už nezúčastní, jsou na kandidátce poměrně vysoko – patří jim 4. a 5. příčka.

Všem 90 kandidátům pěti volebních subjektů je dohromady 4808 let. Věkový průměr je 53,4 roku.