V porovnání s volbami v roce 2014 Strakonická veřejnost "mírně" tratí - před čtyřmi lety měla 16 mandátů. Krajský soud volby zneplatnil, ale v prosinci 2019 získala Strakonická veřejnost dokonce 17 křesel.

Podívejte se, jak dopadly volby ve vaší obci na Strakonicku

Složení nového zastupitelstva ve Strakonicích:

Zdroj: Deník

Už nyní je jasné, že starosta Břetislav Hrdlička bude na své pozici pokračovat i ve třetím volebním období.

Jak volby komentují lídři volebních stran?

Břetislav Hrdlička, Strakonická veřejnost: "Pochopitelně jsme rádi, že lidé Strakonické veřejnosti stále věří. Ale nechtěl bych, aby tím byla opozice vyřazena ze hry. Rád bych kolegům z úspěšných stran nabídl spolupráci a možnost ovlivňovat dění ve Strakonicích. Ale musím respektovat názor politiků ze Strakonické veřejnosti. Takže nás nyní čeká vnitrostranické jednání, a pak se uvidí. Z vlastní životní zkušenosti však vím, že pokud není zdravá konkurence, člověk lehce propadne sebeuspokojení."

Ladislav Havel, SPOLU PRO STRAKONICE: "Čtyři mandáty není ten počet, který jsem já sám očekával. Měli jsme vyšší ambice, ale musíme respektovat názory voličů. I když prožíváme mírné zklamání, chceme pokračovat v našich snahách přivést do Strakonic více peněz z dotací, fondů či kraje a zlepšit komunikaci mezi městem a krajem či státem. V tomhle město zaostává a jeho vedení by si to mělo uvědomit. Ale ani tento náš názor neznamená, že nestojíme o spolupráci s SV."

Miroslava Zralá, JIHOČEŠI 2012: "Tři křesla jsou to, co jsme očekávali. Vzhledem k tomu, co se pod jmény některých našich kandidátů objevovalo za reakce na sociálních sítích, to tak trošku považuji za úspěch. Nechceme se vracet do minulosti, tedy do voleb v roce 2018 a o rok později. Musíme žít budoucností."

Marie Pavlovičová, KSČM a DOMOV: "Čekala jsem, že získáme jedno křeslo. Takže výsledek voleb je pro nás zklamáním. Ale také výzvou pracovat dál. Bohužel těch, kteří by se chtěli angažovat v politice, je málo."

Markéta Koubová, DSZ–ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NK: "Tento výsledek se vzhledem k dění ve Strakonicích dal předpokládat. Pozice Strakonické veřejnosti byla jasná. Navíc jsme měli velmi skromnou kandidátku jen se šesti lidmi. Spíše cítím zklamání z toho, že je malý zájem pracovat v komunální politice."