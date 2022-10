Břetislav Hrdlička.Zdroj: Deník/Petr ŠkotkoJsem spokojený. Ale především z toho, že lidé přišli volit, i když Strakonice žily tradiční Václavskou poutí. Většinou v takovou dobu k urnám nejdou. Ale mrzí mne, že obecně chodí málo lidí k volbám. Neuvědomují si, že tím mají tu největší šanci něco udělat pro budoucnost Strakonic. Zvolit politiky a pak po nich chtít výsledky jejich práce.

Ale lze také tvrdit, že o výsledku voleb bylo prakticky rozhodnuto už před jejich konáním. A to tím, že chyběly kandidátky silných protivníků – Pirátů, STAN, SPD či ANO. Volební strany, které kandidovaly, nebyly těmi pravými rivaly. Myslíte si, že kdyby bylo více volebních stran, nebyl by triumf Strakonické Veřejnosti tak impozantní?

To záleží na tom, jaké jsou na těchto kandidátkách osobnosti. Lidé už na to reagují, a když takového člověka znají, dají mu hlas. Co se týká stran, které tady zazněly, většinou v nich bývají jen křiklouni.

Jenže určitý odliv hlasů by to znamenat mohlo.

To ano a mně by to tolik nevadilo. I když hrozí, že vítěz voleb je přeskočen koalicí, jako tomu bylo u parlamentních voleb. Ale zpátky k otázce. Tady chybí lidé, kteří chtějí pracovat pro ostatní, a zároveň by šli do politiky. Oslovil jsem hodně slušných a pracovitých lidí. Řekli mi, že politika je špína, že se bojí pomluv, závisti a zloby. Je to strašná škoda, protože politika v Česku má gloriolu nepoctivosti. Bohužel, právem.

OBRAZEM: Svět nespoutané fantazie aneb Lego na blatenském zámku

Pane starosto, se svým synem Janem, také zastupitelem města, jste chtěli už před lety údajně založit ještě jinou stranu, se kterou by SV spolupracovala. Tím by získala dost výraznou podporu. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Napadlo to mého syna, ale nebyla tam žádná vzájemná domluva. Vážím si ho, ale také jsem mu řekl, že nechci, aby tady byly „béčkové“ strany, které by se pak s námi spojovaly. Ale ať slušné lidi přivede do Strakonické Veřejnosti, že jim nabídneme možnost seberealizace. Bylo to v době, kdy nesouhlasil s některými věcmi, které se tady děly, a chtěl je řešit po svém. Nakonec jsme se dohodli, dostal na starosti vybudování nového skateparku, což se ukázalo být výborným řešením.

Budete tento model používat nadále? Krátce po letošních volbách jste prohlásil, že byste chtěl, aby každý zastupitel za SV byl garantem některého úkolu.

Budeme. Například šéf kultury František Christelbauer bude garantem výstavby lanového centra u Panské zahrady a koupacího mola u pivovaru. Můj syn si bere na starosti výstavbu cyklostezky a přemostění přes Otavu u Pracejovic. Oba pak zajistí fungování hudebního klubu u nového skateparku, další zastupitel Vít Holeksa si vzal pod patronát sport a pejskaře. Jistě se najdou i další.

A co bude dělat pan starosta?

Pan starosta to bude řídit (smích). Ne, vážně. Budu mít na starosti především sociální sféru.

Oblíbeným spojením slov po volbách je tzv. povolební vyjednávání. V případě Strakonic ale nemá žádný význam, protože Strakonická Veřejnost se už druhé období nemusí s nikým dělit a nikomu ustupovat. Přesto jste po volbách uvedl, že se nebráníte, aby opozice pracovala třeba i v užším vedení města. Už k nějakým jednáním došlo?

Využila toho pouze opozice SPOLU PRO STRAKONICE, která požádala o účast v kontrolním a finančním výboru, školské či sociální komisi. Nikdo z nich nechtěl do rady města nebo vedení města.

Poprvé zhřešili. Za krádežemi v marketech může být i finanční krize

Kdyby opozice projevila zájem třeba o radu města, bylo by jí vyhověno?

To nevím, protože jsme se tím už nezabývali.

Opět se vrátíme do období hned po volbách. Řekl jste, že doba válek je už pryč a kdyby opozice chtěla do vedení města, nebyl byste proti. Jak se na tento váš revoluční názor tvářili vaši soukmenovci?

Někdo byl pro, někdo proti. Nakonec jsme se shodli, že pokud budou opoziční zastupitelé chtít pracovat pro město, dostanou šanci. Ať sami dokáží svoje úmysly. Jak jsem už řekl, koalice SPOLU toho solidně a čestně využila. JIHOČEŠI se neozvali vůbec. Naopak napsali, že budou slyšet na zastupitelstvech. Takže očekávám obstrukce a zdržování. Koalice SPOLU je taková strana, která chce pracovat, i když nemá moc. Toho si cením.

V pondělí 17. října je v kulturním domě od 15 hodin ustavující zasedání zastupitelstva. Že vy budete starostou a Rudolf Oberfalcer st. prvním místostarostou, je jasné. Kdo ale po Josefu Zochovi, který už před volbami prohlásil, že z této funkci odstupuje, bude 2. místostarostou? Máte kandidáty?

Existují tři jména, z nichž jedno převažuje. Máme čas se rozhodnout do neděle, ale více nyní říkat nebudu. Nechci nikomu ublížit.

Od začátku letošního roku žijí Strakonice kauzou teplárna. Odstávka na sídlišti Šumavská, návštěva politiků, spory mezi teplárnou a společností Energo, dobrovolný odchod ředitele Pavle Hřídele, nástup nového ředitele Pavla Bulanta, vyhazov ekonomky Terezie Houdkové těsně před valnou hromadou 29. srpna. A mezi tím vším Strakonická Veřejnost, která má zastoupení jak v představenstvu společnosti, tak dozorčí radě. Proč tedy takové eskapády, když jste jako SV měli ty nejčerstvější informace a mohli jste včas zakročit? Vy sám jste dokonce v rozhovoru pro Strakonický deník prohlásil, že plně stojíte za vedením teplárny a jejími kroky. Ale pak jste obrátil a začal jste tvrdit, že Pavel Hřídel a Terezie Houdková škodili.

Tohle je kauza, která stála a stojí všechny moc sil. Pavel Hřídel přišel už na jaře s tím, že svůj úkol splnil, teplárna je stabilizovaná a že už tedy v teplárně nemá co dělat. A že by bylo dobré jmenovat nového a stabilního ředitele. Doporučil a podpořil Pavla Bulanta. Ale nevím, co se pak stalo. Paní Terezie Houdková přišla s tím, abychom Pavla Bulanta odvolali. Začala to říkat i v teplárně, takže se objevila určitá nejistota, kdo vlastně teplárnu vede. Oba jsme si zavolali a důrazně je požádali, aby spory vyřešili a věnovali se své práci. Musím říci, že ředitel Bulant se choval velmi korektně a nijak na svoji kolegyni nenasazoval. Bohužel, paní ekonomka se chovala úplně opačně. My jsme ji odvolali už před valnou hromadou, ale pozvali jsme ji na jednání. Její první slova byla, že končí a dává výpověď. Takže jsme jí jen řekli, že jsme ji už před pěti minutami odvolali. Nemělo cenu dál trvat na pracovním vztahu.

OBRAZEM: Vodňanští uctili památku obětí holocaustu v terezínském památníku

Dohady ale vyvolává i to, že jste vzápětí po verdiktu o odvolání Terezie Houdkové okamžitě rezignoval na místo v dozorčí radě teplárny. Má to spojitost?

Vůbec ne! Nalijme si čistého vína. Já nejsem odborník na vedení nebo řízení takové společnosti. Musel bych se učit hrozně moc věcí kolem tepelného hospodářství, takže by mi nezbyl žádný čas na práci pro město.

Úmysl asi dobrý, ale načasování nic moc.

O tom, že skončím v dozorčí radě, jsme se bavili už někdy v březnu. Nebylo to načasované na odvolání Terezie Houdkové, ale s odstupem času to tak může vypadat. Význam své práce vidím v komunikaci s lidmi, naslouchání jejich názorům a nápadům, a když to bude možné, zapojit je do realizace jejich požadavků, návrhů a připomínek. Chtěl bych, aby se lidé nestarali jen sami o sebe, ale i o své okolí. Chci dělat veřejná projednání a podobně. Více mluvit s lidmi a naslouchat jim. To je prvořadý úkol zastupitelů.

Máte už nějaký konkrétní případ?

Přišel pán z lokality kolem ulice MUDr. K. Hradeckého, že jedna z ulic je neprůjezdná. Takže nyní jednáme o jejím rozšíření a tento člověk bude jakýmsi styčným důstojníkem mezi touto lokalitou a městem.

V předvolební anketě Deníku zazněly názory některých lidí ze Strakonic. Týkaly se nepořádku ve městě, popíjejících skupinek bezdomovců a feťáků, cyklistů na chodnících, bezpečnosti v ulicích či určité neviditelnosti strážníků MP. To jsou přece názory, o které stojíte. Co s tím chcete jako vedení města dělat?

Obyvatelé vše tohle vidí jako problém městské policie. Problém MP není v tom, že není strážníky vidět, ale že nemají téměř žádné pravomoci.

Ve volební programu má SV bod reorganizace městské policie. Souvisí to s tím, co tady zatím zaznělo?

Ano, souvisí. Chceme změnit systém práce MP a už nyní je jasné, že bez spolupráce s PČR, soudem, státním zastupitelstvím a hlavně s občany se to neobejde.

Ale zákon je v mnoha směrech nedokonalý. Strakonice by například potřebovaly záchytku. Když tady strážníci naloží opilce, vezou ho 60 kilometrů do Českých Budějovic bez jistoty toho, že tam ten opilec zůstane. Když mají na záchytce plno, jede opilec zpátky a hlídka je tři hodiny pryč. Zbytečně. A to je jen střípek z celkového objemu toho, co by mělo být jinak. Strážník dá pokutu někomu, kdo popíjí na veřejném místě, odhazuje vajgly a kolem chodí děti ze školy. Jenže ten se mu vysměje. Vezme bloček s pokutou, před strážníkem ho roztrhne a zahodí. Takhle bychom mohli pokračovat donekonečna.

OBRAZEM: Policisté převzali medaile jako ocenění za svoji dosavadní činnost

Máte za sebou dvě volební období. Jak byste sám sebe za těch osm let zhodnotil?

Cítím stále větší zodpovědnost vůči lidem a městu. Že ta moc a vliv, které mám, jsou zavazující. A tu zodpovědnost se snažím převést i na své kolegy. Že musíme pracovat především pro své občany. Na rovinu říkám, že to někdy hodně drhne a bolí.

A váš hlavní pracovní cíl pro další období?

Získat pro práci ve prospěch občanů Strakonic co nejvíce zastupitelů. Společně s občany dotáhnout do zdárného konce všechny velké i drobné investiční akce, které Strakonice čekají.