Především jsme poděkovali našim voličům, vyúčtovali kampaň a detailně zhodnotili počty získaných hlasů. Podle D´Hondtovy metody zisk mandátů není výhodný pro menší strany a hnutí, výsledek samozřejmě respektujeme. Takzvaná opozice tvořená čtyřmi mandáty toho v předstihu před ustavujícím zastupitelstvem příliš mnoho dělat nemůže. Proběhla samozřejmě naše interní jednání a ta jsou zaměřena zejména na přípravu návrhů obsazení komisí a výborů našimi kolegy, kteří se v oborech vyznají.

Oslovila vás už vítězná SV? Jsou domluvené nějaké schůzky?

Zatím žádný kontakt ze strany vítěze voleb neregistruji, zaznamenal jsem pouze opačné názory starosty Hrdličky resp. místostarosty Oberfalcera na možnou koaliční spolupráci. Tato jejich sdělení mám ovšem pouze z médií.

O co byste jako opozice měli zájem?

Coby tři tradiční strany máme k dispozici okruh schopných lidí z různých oborů, takže opět budeme mít zájem obsadit těmito odborníky právě komise a výbory. Chceme být opozicí konstruktivní, nabádat vedení města k rekonstrukcím, zrychlení investic v intravilánu. Naopak si nemyslím, že je dobře mít všechno „zadarmo“. Ono to totiž zadarmo není, ale platí se z našich společných zdrojů, platí všichni obyvatelé Strakonic – ovšem ze svých vlastních peněz, z daní. Mimochodem – volební sliby plníme, jednáme o možném fungování dalšího zubního lékaře ve Strakonicích.

Před volbami Strakonice žily kauzou teplárna. Budete například chtít prověření regulérnosti výběrového řízení na nového ředitele, postupů města ohledně nákupu již používané technologie od soukromého distributora tepla či oprávněnost DR při odvolání ekonomky a členky představenstva společnosti Terezie Houdkové 29. srpna těsně před valnou hromadou?

Nebudeme řešit historické záležitosti v teplárně. Zajímá nás zejména její aktuální fungování a budoucí schopnost zajistit teplo obyvatelům Strakonic. Dozorčí rada je skupina jmenovaných odborníků (resp. mělo by jít o odborníky), kteří jistě věděli, co dělají, dělali to zřejmě s plným vědomím představitelů města (většina tehdejších členů dozorčí rady byla současně představiteli města) a měli na rozdíl od veřejnosti interní informace o dění v teplárně. Odvolání konkrétního manažera není nic zvláštního. To se v korporátu děje naprosto běžně, byť načasování zde asi nebylo úplně nejvhodnější. Jde nám o to, aby teplárna fungovala a občané měli její plný servis. Kvalifikaci současného ředitele bych nezpochybňoval, je v čistě manažerské pozici. Nákup technologií od soukromého majitele po dobu dvou let k uklidnění situace ve Strakonicích doporučovali všichni mediátoři sporu (místopředseda vlády Karel Havlíček, hejtman Kuba, náměstek hejtmana Hajdušek, předseda ERÚ Trávníček, senátor Fiala na základě petic od obyvatel). Zastupitelstvo v tomto nákupu udělalo dobrý krok ke sjednocení cen tepla ve Strakonicích, navíc získalo přístup k dotacím a zarazilo další spory tohoto typu s ERÚ. Odvolání paní Terezie Houdkové z hlediska zákonnosti bylo zřejmě v pořádku, o detailech nejsem informován.

Co uděláte jako opozice pro úspěch za čtyři roky? Nebo budete čekat, že SV nebude chtít pokračovat i ve čtvrtém volebním období?

Budeme pracovat nadále tak, jak jsme pracovali, v odborných orgánech města i v zastupitelstvu, předkládat návrhy a doporučení v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím a též naším politickým programem, zejména však po komunikaci s občany – jejich názory jsou pro nás hlavní linií. To, že se čtyřmi mandáty toho moc neprosadíme, je bohužel realita. Určitě ale kvůli politickému úspěchu nejsme ochotni obětovat náš konzervativní přístup a přenést se na vlnu populismu. Chceme být opozicí dělnou, leč jednobarevné městské vedení nezakládá optimismus směrem k Jihočeskému kraji ani stran pozice Města Strakonice v centrálních orgánech- ministerstvech.

Po volbách jste řekl, že jste očekával pro koalici dvojnásobek mandátů. Z čeho jste při tomto plánování vycházel a kde vidíte důvody, že máte jen čtyři?

Strakoňáci volí již potřetí svou Strakonickou veřejnost. Tato legitimní volba je potencována absencí kandidátek dalších stran ve Strakonicích – ČSSD, SPD, ANO. Pak se ovšem jejich levicový resp. levostředový elektorát odvrací od koalice SPOLU a volí zbývající možnost – Strakonickou veřejnost. Je třeba si uvědomit souvztažnosti: v současné době nám volebně neprospěla energetická krize, kterou musí řešit vláda představovaná zejména našimi politickými stranami. Velká část obyvatel přičítá tyto problémy české vládě, i když ona je příliš malý hráč na globálním energetickém poli, aby mohla nějak rozumně reagovat. Druhým důvodem výsledku místních voleb je líbivá politika „vše zdarma“. Ta je v rozporu s naším konzervativním smýšlením, protože nic zdarma není. Všechny sliby „zdarma“ zaplatí strakoničtí občané a přijdou tak o jiné, mnohem potřebnější veřejné statky. Město populačně řadu let ztrácí, přestává být atraktivní – zejména mladí vystudovaní odborníci odcházejí, neřešilo a neřeší bytovou výstavbu s účastí města, neinvestuje. Nejsme právě příkladem rozvoje města okresního formátu.