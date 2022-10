Jaroslav Horejš.Zdroj: Archiv DeníkuDěkuji, moc si toho vážím.

Po Josefu Zochovi, který před komunálními volbami prohlásil, že už nechce v případě zvolení do zastupitelstva pracovat ve funkci 2. místostarosty, budete na tomto postu pracovat vy. Tuto nabídku jste dostal už v roce 2018, ale tehdy jste ji odmítl. Proč jste změnil názor?

Upřímně. Ta nabídka před čtyřmi lety nebyla tak jasná, jako nyní. Nyní mne oslovil přímo pan starosta, že si mne vybral jako hlavního kandidáta. Nehledě na to, že i pro mně se během těch čtyř let situace značně změnila. Jak asi většina lidí ví, zemřel mi otec, takže se v mém životě odehrála celá řada silně osobních věcí. Na firmě jsem už 25 let, už tak trochu cítím vyhoření z mé strany a potřebuji změnu. Cítím, že jsem teď na tak důležitou funkci ve vedení města víc připravený.

Sám dobře znáte přísloví, že jedním zadkem nelze sedět na dvou židlích. Neboli asi by šlo jen těžko podnikat a přitom pracovat jako uvolněný místostarosta.

To je pravda. A ani to nechci. Takže firmu do konce roku ukončím a objekt budeme pronajímat.

Další čtyři roky uběhnou jako voda. Nikde není psáno, že Strakonická Veřejnost opět uspěje, nikde není psáno, že vás bude nová práce bavit. Takže co pak? Nebude chybět možnost návratu do známých vod?

Tu změnu, o které jsem mluvil, sám potřebuji. Takže i kdyby nepřišla tahle nabídka ze Strakonické Veřejnosti, určitě bych dělal něco jiného. Tohle je výzva. Nevím, co bude za čtyři roky, protože je to dlouhá doby. Já jsem nějakým způsobem zabezpečen, takže tohle pro mně není existenční záležitost.

Váš předchůdce Josef Zoch se snažil pracovat v sociální sféře, ale dokonce i podle vyjádření pana starosty v rozhovoru pro Strakonický deník se mu to nedařilo podle představ vedení města. V novém volebním období chce sociální politiku řešit starosta. Co byste chtěl dělat vy? Máte už nějakou představu?

Na toto téma budeme teprve mluvit, ale nějaké věci už mám v hlavě připravené. Podle mého názoru se ve Strakonicích zhoršila bezpečnost, takže bych si chtěl vzít na starosti právě tuto problematiku. Protože jsem technicky zaměřený člověk, tak bych se chtěl s místostarostou Rudolfem Oberfalcerem podělit o některé projekty.

Pokud bude chtít.

Myslím, že bude (smích). Spolupracujeme spolu už několik let jako kolektiv. Pracuji ve Strakonické veřejnosti dvě volební období, první volební období jako zastupitel, druhé jako radní a myslím, že už není moc věcí, které by mne překvapily. Už se prostě známe.

Při volbách v roce 2018 a 2022 jste byl na 5. místě kandidátky a vždy jste posbíral kolem 4800 hlasů. Tím chci říct, že jste byl vždy dost vysoko. Čím si takovou podporu voličů vysvětlujete?

Tak tahle čísla opravdu nevím (smích). Ale vím, že jsem především týmový hráč, nejsem typ člověka, který byl jel jen na sebe. Proto jsem šel do Strakonické Veřejnosti, která funguje jako tým. Tím se od ostatních dost odlišuje.

Sám jste řekl, že jste technik a podnikatel. Dalo by se předpokládat, že politicky přikloníte spíše doprava.

Tenhle předpoklad by tady asi mohl být, ale když se podívám na politickou scénu v České republice, tak se možná nějaké strana jmenuje levicová nebo pravicová, ale to nestačí. Když jsem se před osmi lety rozhodoval, tak jsem cítil, že Strakonická Veřejnost jsou obyčejní občané. Navíc šlo o spojení lidí, kterým bylo ze strany měst nějak ubližováno. To asi rozhodlo.

Co budete chtít udělat jako první krok kromě sestavení rozpočtu?

V tento okamžik ještě nohu říci své jasné plány. Ale když se vrátíme ke zmíněné bezpečnosti občanů, tak bych chtěl vytvořit pracovní skupinu mezi městem, městskou policií, státní policií a soudem. Chci docílit toho, aby se tato skupina scházela třeba jednou měsíčně a řešila nastalé problémy. Ne je jen tlačila před sebou.

Můžete uvést případ?

Jistě. Stále se mluví o tom, že proč dávat bezdomovcům pokuty, když stejně nemají peníze. To je sice pravda, ale i tak to musíme nějak řešit. A tohle by měl být úkol té výše zmíněné skupiny. Bez téhle týmové spolupráce se nehneme z místa.

Vraťme se k úvodu. Vzal jste si nějaký čas na rozmyšlenou, když přišla nabídka od pana starosty?

Nebudu lhát, tak trošku jsem ji očekával. Do voleb jdete s tím, že chcete vyhrát a uspět, v opačném případě je to jen ztráta času. Probírali jsme to s rodinou, protože to představuje ztrátu soukromí, mnohem více času, do toho rozmýšlení co s firmou. Když to shrnu, tak několik týdnů nám to zabralo, ale rozhodl jsem se do toho jít.

Jak sám sebe vidíte na prestižním postu druhého místostarosty Strakonic?

To už možná trochu vyznělo z předešlých odpovědí. Jsem týmový hráč, takže sám sebe vidím něco jako tmelící prvek.