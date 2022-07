Marcela Miková, profesorka gymnázia, Strakonice

Zdroj: Deník/Petr Škotko

Bylo by dobré podívat se na výsledky hospodaření města. Zajímá mě, jaký dopad má zrušení poplatku za odpad. Já osobně si myslím, že to není dobrá věc, protože se jedná o peníze, které pak budou chybět někde jinde. Navíc si myslím, že je to demotivační. Kdyby se poplatek za odpad snižoval podle toho, kolik odpadu se vytřídí, možná by v kontejnerech končilo ještě méně plastů i bioodpadu. Takže pro mě není rozhodující, zda strana či uskupení nabídne něco zadarmo. To je podle mě vlastně volební kampaň za peníze města. Smysl by to dávalo jedině v případě, že je hospodaření v plusu. Dále jde o to, jakou vizi rozvoje města jednotlivé strany nabídnou. A jaké město lidé chtějí mít. Ať už z hlediska architektonického řešení centra, kulturního domu, ostrova, tak z hlediska nabídky kultury a služeb. Třeba jak budou řešit nedostatek některých specializovaných lékařů, například zubařů či ORL. Také doufám, že se stranám podaří najít zajímavé osobnosti, které my mohly stanout v čele města.