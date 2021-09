Mnoho rodičů si často neví rady, jaké zásady stravování by měli u školáků dodržovat. Někdo navštíví nutriční specialisty, jiný zase sousedy nebo prostě vyndá, co má v lednici a s mottem „bez reptání“ předloží pokrm dětem k požití.

Svačina pro školáky | Foto: Shutterstock

Vitamíny, minerály, tuky, cukry, bílkoviny, to všechno je u dětí ve stravě významné a kdo by si lámal hlavu se studiem a hlídáním důležitých hodnot? Pár zásad by ale každý rodič měl znát, aby děti nedoplatily už v raném věku na absenci důležitých látek.