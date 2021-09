Takto hotovou směs je třeba nalít do formy z teflonu a péct na 180 °C asi 45 minut. A zdravý a chutný mls je už zapotřebí jen zbaštit.

Broskve vidličkou rozmačkat a smíchat s tvarohem. Do směsi se přidá kokos, žloutky a nakonec vyšlehaný sníh z bílků. Poté se přidá 1/2 prášku do pečiva a vše důkladně promíchá.

Nejeden doporučený zdravý a chutný mls si rodiče mohou udělat sami doma – a to klidně za asistence dětí, protože na něm nic složitého není. Například takový tvarohový dezert s broskvemi.

Kombinace celozrnného dezertu například s rýžovým, nebo čekankovým sirupem umožňuje uspokojit chuť na sladké, aniž bychom výrazně zvýšili příjem cukru. To je velmi důležité při prevenci cukrovky a obezity. Ovšem ne vždy celozrnné výrobky chutnají. Co je zdravé, nemusí být chutné.

Celozrnné výrobky jsou bohaté na vitamíny skupiny B, které jsou nezbytné pro vývoj nervové soustavy, pro tvorbu krve, pro imunitní systém i pro kvalitní vlasy a nehty. V podstatě se dá říci, že bez vitamínů skupiny B by nic v organismu neprobíhalo správně. Navíc řada z těchto výrobků je bezlepková, takže vyhovují i stravovacím požadavkům lidí s intolerancí na lepek.

Běžné sladkosti, které jsou na pultech marketů, obsahují velké množství cukru, tuku a bílou mouku, což obecně podiatři a výživový poradci nedoporučují. Zdravé mlsání by mělo obsahovat vlákninu, vitamíny a minerály, minimum cukru a pokud možno nízký obsah tuku. Tyto požadavky dnes splňuje celá řada celozrnných výrobků, např. typu křehké celozrnné chlebíčky, o kterých se opravdu dá říci, že jsou zdravým mlsáním.

Proto se stále více pro děti doporučuje zdravé mlsání. Nejde o nic jiného než o hledání potravin, které by splňovaly dva požadavky - odpovídaly by zásadám zdravé výživy a zároveň dětem chutnaly a uspokojily jejich potřebu mlsat.

Pokud jídlo nechutná, děti ho zahodí do koše a je jedno, zda ve škole, nebo doma. Hladové děti jsou více unavené a častěji je bolí hlava, bývají podrážděné, nervozní a neposedné, domácí rodinnou pohodu dokáže proměnit v galeje.

Dětský svět je jiný, než náš - obavy, politika, výdělky nebo pandemie se ho netýkají. Pro nás to nebylo jiné, někteří si pamatujeme dobu strachu rodičů, když v rádiu říkali něco o Černobylu a jediné, co nás zajímalo, bylo jak se vyplížit z pokojíčků na nejbližší hřiště za kamarády a pokračovat ve hře na Ivanhoa, kterého záhy vystřídal Robin Hood.

Léto končí, děti usedají do školních lavic, dva roky prázdnin Julese Verna se skoro splnily. Mnoho se změnilo, ale některé věci jsou stálé, například radost z dobrého jídla. Když se výuka střídá opět s přestávkami, děti mají hlad. Hlavně mají chuť mlsat nejenom ve škole, ale také doma.

