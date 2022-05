Kvalitní hořká čokoláda v malých porcích ano, červené maso vůbec ne. Američtí vědci v novém rozsáhlém výzkumu publikovaném v odborném časopisu Cell nastínili, co by měl člověk zařadit do jídelníčku, pokud se chce dožít vysokého věku. „Co člověk jí, a jak to jí, může být rozhodující v otázce, kolik z dnů, které má každý člověk vyměřené na tomto světě, přežije v dobré kondici," konstatuje web Science Alert .

Gerontolog Valter Longo z University of Southern California a vědkyně Rozalyn Andersonová z University of Wisconsin se proto rozhodli prozkoumat, jak by se měl člověk stravovat, pokud se chce dožít vysokého věku. „Zkoumali jsme souvislost mezi živinami, půstem, geny, a propojili jsme tato data a vazby s klinickými a epidemiologickými studiemi na primátech a lidech," nastínil Longo.

Podle vědců ale neexistuje jediný univerzální způsob, jak se stravovat, pro všechny lidi na celé zemi a je vždy potřeba přihlížet k individuálním danostem člověka. Ideální je také poradit se o vhodném jídelníčku se svým lékařem. „Například lidé starší pětašedesáti let mohou potřebovat zařadit do svého jídelníčku trochu více bílkovin, aby zajistili, že jejich těla budou mít dostatek síly na to, aby se zvládla vypořádat se zmenšující se tělesnou hmotou a měla ochranu před rostoucí křehkostí," uvádí Science Alert.

Pozor na maso

Výsledek nejnovějšího vědeckého bádání nepřináší sice do detailů vypracovaný konkrétní jídelníček, druhy potravin, jaké by si každý člověk měl zařadit na svůj nákupní seznam, jsou však poměrně jasné. „Podle Longa je nutné konzumovat dostatečné množství nerafinovaných sacharidů, rostlinných proteinů a dostatek rostlinných tuků, které pokryjí necelou třetinu energetických potřeb člověka. To vše je ale pouze začátkem," zmiňuje server Science Alert.

Konkrétněji lze podle vědců říct, že by měl každý jíst velké množství zeleniny, naopak na maso či cukrovinky by bylo lepší zapomenout. „Je třeba jíst spoustu luštěnin, celozrnných výrobků a zeleniny, některé druhy ryb. Z jídelníčku vyloučit červené maso, bílého masa si pak dopřát jen velmi málo. Příjem potravin s vysokým obsahem cukru by měl být velmi malý, naopak je potřeba sníst hodně ořechů, používat olivový olej a jíst lze i trochu hořké čokolády," nastínil Longo.

Lidé by však podle vědců měli dbát nejen na to, co jí, ale i na způsob, jakým jí. Odborníci upozorňují, že je velmi důležité vhodně načasovat konzumaci jednotlivých jídel během dne. „Krevní tlak i riziko cukrovky lze udržet pod kontrolou také zařazením pětidenního cyklu půstu každé tři až čtyři měsíce," konstatuje web Science Alert.