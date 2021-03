Ostatky neandrtálců z jeskyně Spy prošly novými testy. Výsledek vědcům "zavařil"

Fosilie neandrtálců, nalezené v jeskyni Spy v Belgii, jsou zřejmě o tisíce let starší, než se dosud předpokládalo. To by také znamenalo, že neandertálci zmizeli z Evropy před dvakrát tak dlouhou dobou, než jsme si mysleli, protože v jeskyni přežívali podle paleontologů poslední příslušníci jejich druhu.

Replika neandertálské lebky, nalezené v jeskyni Svatého Michaela na Gibraltaru | Foto: Wikimedia Commons, Nathan Harig - Picasa, CC BY-SA 3.0