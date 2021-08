Nedokážeš ho přeprat? Tak ho umlať. Takovou logikou by se podle nového výzkumu měli řídit lední medvědi, kteří chtějí ulovit mrože. Mrož je velmi velká kořist, takže i medvěd s ním má plno práce. Obyvatelé Grónska a Antarktidy, Inuité, si ale všimli, že medvědi si pro lov mrožů vyvinuli speciální taktiku. Říká se, že medvědi na mrože háží z útesů kameny či led. Nyní se na problematiku podíval tým vědců. Podle jejich názoru jsou příběhy z pověstí pravdivé. Přitom je velmi dlouhou dobu měli za vymyšlené.

Přeci jen se nepředpokládalo, že by medvěd přemýšlel až tak sofistikovaně, aby využil k zabití kořisti nástroj. Koncem devadesátých let se celou věc rozhodl přezkoumat kanadský zoolog Ian Stirling. „Inuité si příběhy o medvědech odevzdávali po dvě stě let. Stirlinga ovšem zaujala zejména výpověď zkušeného inuitského lovce, který tvrdil, že takový medvědí lov viděl, a také fotografie ledního medvěda jménem GoGo z japonské zoo, který k získání masa použil nástroj," zmiňuje server Science News.

Stirling patří mezi přední světové odborníky na lední medvědy. „Obecně jsem za svou kariéru poznal, že pokud zkušený inuitský lovec tvrdí, že něco viděl, je velmi pravděpodobné, že je jeho vyprávění pravdivé," poznamenal Stirling.

Stirling se svým týmem tedy pečlivě přezkoumal všechny historické záznamy o pozorováních, při kterých byli viděni lední medvědi "v akci". Odborníkům také současní inuitští lovci hlásili každý nový případ tohoto speciálního lovu. V neposlední řadě pak do své studie tým zahrnul pozorování medvěda GoGo v japonské zoo a medvědů hnědých, kteří v zajetí pro přístup k jídlu využili nástroje.

A v nejnovějším čísle odborného časopisu Arctic Stirlingův tým shrnul, že inuitské pověsti nejspíš mluví pravdu. „Ve studii, kterou vědci publikovali, tvrdí, že opravdu dochází k používání nástrojů v přírodě žijícími ledními medvědy. I když pouze zřídka, a to v případě lovu mrožů, kvůli velikosti této kořisti," shrnuje server Science News. Mroži totiž váží i 1300 kilo, mají obrovské kly a téměř neproniknutelnou lebku, proto pro medvědy představují asi nejtěžší kořist.

S výsledky Stirlingova týmu částečně souhlasí i ředitel Laboratoře pro výzkum ledních medvědů na University of Alberta v kanadském Edmontonu, Andrew Derocher. Podle něj je používání nástrojů spíše záležitostí několika medvědích jedinců, než celé populace. „Opravdu jediným druhem, který by medvěd chtěl uhodit po hlavě kusem ledu, je mrož. Pokud třeba medvědí matka zjistí, že tímto způsobem lze používat led či kámen, je možné, že se to od ní naučí její potomci. Nejde ovšem o dovednost, kterou by disponovali lední medvědi napříč Arktidou," okomentoval Derocher.

Chytré medvědice

Pokud jsou výsledky Stirlingova výzkumu pravdivé, vědci budou muset přehodnotit dosavadní způsob přemýšlení o ledních medvědech. Používání nástrojů zvířaty ukazuje na vysoký stupeň inteligence a přibližuje je lidem. „Notoricky známá je chytrost šimpanzů, kteří využívají nástroje k lovu menších savců. Delfíni zase nosí v ústech mořské houby, aby jimi odkryli kořist pod pískem. A o slonech je známo, že svrhávají polena nebo velké kameny na elektrické ohradníky, aby přerušili napájení," upozorňuje server Science News.

Zdroj: Youtube

I když Stirling předpokládá, že medvědi také opravdu loví pomocí nástrojů, tedy že háží na hlavy mrožů či tuleňů kusy ledu či kameny, přiznává, že experimentální důkazy zatím chybí. „Nemáme zatím v ruce žádné experimentální výsledky. Máme ale obrovský balík informací a pozorování, které naznačují, že lední medvědi jsou opravdu chytří," uvedl Stirling.

Krátce poté, kdy byla v časopisu Arctic zveřejněná studie jeho týmu, získal navíc unikátní video. Poskytl mu je americký vědec Anthony Pagano. „Pagano již dříve připnul kvůli jinému výzkumu divoce žijícímu lednímu medvědovi GoPro kameru. Záznam, který poskytl Stirlingovu týmu, ukazuje lední medvědici, posouvající velký kvádr ledu, aby jej následně hodila do vody na tuleně," popisuje server Science News.

Podle inuitského lovce Gabriela Nirlungayuka jsou právě samice nejchytřejší. „Pozoruji lední medvědy od svých sedmi let. Pohybuji se v jejich blízkosti, lovím po jejich boku a viděl jsem jejich chování. Nejchytřejšími lovci jsou medvědice," řekl Nirlungayuk. Podle svých slov byl svědkem scén, kdy lední medvědice přilákala mláďata tuleňů tak, že předstírala, že usnula.

V Arktidě a přilehlých oblastech žije v současnosti zhruba 26 tisíc ledních medvědů. Primárně se živí tuleni a mořskými savci. Medvědí populaci silně ohrožují klimatické změny, v jejichž důsledku rychle mizí arktický mořský led. Vědci proto bijí na poplach.