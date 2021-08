Inženýr z brněnského Sillicon Valley Ondřej Klusáček patří k těm, kteří před pár dny s nadšením sledovali let rakety miliardáře Jeffa Bezose na hranici vesmíru. Úspěch modulu s posádkou soukromé společnosti Blue Origin potvrdil zajímavé budoucí možnosti v dopravě lidí do kosmu.

Letecký inženýr Ondřej Klusáček se podílí na vývoji dotykových autopilotů pro malá letadla. Běžnější jsou stále u velkých dopravních letadel. Testy probíhají i na simulátorech. | Foto: Se svolením Honeywell Aerospace

„Po technické stránce to je jeden z průlomů. Do jaké míry se vesmír otevře veřejnosti, je ale ve hvězdách,“ komentuje inženýr z Honeywell Aerospace Brno. Ve firmě se věnuje vývoji v odvětví avioniky. „Historie již ukázala, že vesmírné projekty mohou mít přesah do civilního letectví, které může těžit z nových technologií,“ podotýká muž z Brněnska.