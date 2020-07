Objev delfíního předka by nám mohl pomoci lépe pochopit, jak se dva podřády moderních kytovců - ozubení, mezi něž patří právě kosatky a delfíni, a kosticovci, kam se řadí například keporkak - vyvinuly do své současné podoby a kde získaly své vlastnosti, jako je využívání ocasu pro pohyb vpřed a jedinečný tvar ploutví.

Kostra třetihorního "delfína" byla nalezena už v 90. letech minulého století, ze začátku ji však vědci podle webu Science Alert určili nesprávně. Podle současných závěrů jde o téměř kompletní kostru druhu Ankylorhiza tiedemani, který bylo až dosud možné studovat jen na základě neúplné zkameněliny jeho "čenichu". Nyní ho lze zkoumat daleko podrobněji.

Jedním z hlavních objevů je to, že mnoho částí jeho kostry - tvar lebky a ocasu, krátká pažní kost v ploutvi, tvar zubů - naznačuje, že dva moderní podřády velryb, ozubení a kosticovci, zřejmě vyvinuly řadu shodných rysů paralelně nezávisle na sobě, než že by je získaly od téhož předka, jak se uvažovalo dříve.

"Genus Y" no longer: introducing Ankylorhiza tiedemani, a scary big ass dolphin from the Oligocene of SC (me for scale) with implications for the convergent evolution of locomotion in Neoceti and early feeding adaptations in echolocating whales. Read here: https://t.co/Ef6MiZp3YM pic.twitter.com/gDmITWA4yG