Galaxie TXS 0128 + 554 nepředstavuje pro vědce z amerického Národního ústavu pro letectví a kosmonautiku (NASA) úplnou novinku, vědí o ní už několik let. Teprve nedávno se jí však začali věnovat hlouběji.

Hrozivou stíhačku objevily radioteleskopy

Strašidelný tvar, připomínající zlověstnou kosmickou stíhačku, objevili prostřednictvím rádiových vln, konkrétně pomocí systému VLBA neboli Very Long Baseline Array. Jde o systém deseti radioteleskopů dálkově kontrolovaných Array Operations Center ve městě Socorro, Nové Mexiko, které spadá pod National Radio Astronomy Observatory. Systém pracuje na principu interferometrie a je největší svého druhu.

"Přiblížili jsme se k této galaxii miliónkrát blíž pomocí rádiových antén VLBA a mapovali jsme její tvar v průběhu času," uvedl astrofyzik Purdue University Matthew Lister.

"Když jsem pak poprvé uviděl výsledky, okamžitě mě napadlo, že to vypadá jako stíhací kosmická loď Tie Fighter z Hvězdných válek: Epizoda IV - Nová naděje. To bylo překvapení, které nás pobavilo, ale její vzhled v různých rádiových frekvencích nám také pomohl dozvědět se více o tom, jak se aktivní galaxie mohou v řádu desítek let dramaticky změnit."

Uprostřed je černá díra

Galaxie TXS 0128 + 554 se nachází v souhvězdí Kasiopea a od Země je vzdálena asi 500 milionů světelných let. Má aktivní galaktické jádro, což znamená, že by její střed měla teoreticky tvořit obří černá díra obklopená obrovskými rotujícími mračny plynu a prachu. V tomto konkrétním případě by měla být tato černá díra, přibližně miliardkrát masivnější než Slunce, skryta právě za plynem a prachem v "kokpitu" stíhačky Tie Fighter.

Současně však pomáhá vytvářet také její "křídla". Zhruba jedna z deseti černých děr vysílá z obou konců silné tryskové proudy - obří svazky vysokoenergetických částic - pohybující se rychlostí blížící se rychlosti světla směrem k oběma křídlům, nebo odborněji lalokům. Když tyto tryskové proudy přijdou do kontaktu s plynem na okrajích galaxie, začnou se jejich vysokoenergetické částice zpomalovat a nakonec energie začne proudit zpět k černé díře. Částice se točí kolem magnetických polí, jež černá díra vytváří, a produkují jasné emise, které lze v rádiových frekvencích spatřit.

Vědci se domnívají, že se "trysky galaxie zapnuly" asi před 90 lety a před 40 lety se "vypnuly". V posledních deseti letech se opět zapnuly a vytvořily mezeru ve středu na obou stranách jádra. Proč se tryskové proudy spouštěly a vypínaly, vědci zatím nevědí, je to otázkou dalšího zkoumání. Výzkum byl publikován v The Astrophysical Journal.