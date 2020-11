- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?

Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?

Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?

Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

ÚŘADY A INSTITUCE

Omezení provozu MěÚ Strakonice

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21.10.2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření je provoz Městského úřadu Strakonice od 22.10.2020 do odvolání omezen takto:

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí 8:00 – 10:00 13:00 – 16:00 hodin

středa 8:00 – 10:00 13:00 – 16:00 hodin

Toto omezení se neuplatní v případech, kdy jste byli předem objednáni, předvoláni či jinak pozváni k jednání na pracoviště městského úřadu v konkrétním termínu.

Veškeré dokumenty od veřejnosti budou přijímány pouze prostřednictvím pracoviště podatelny (v přízemí budovy Velké náměstí č.p. 3) v době:

pondělí 8:00 – 16:00

úterý 8:00 – 14:00

středa 8:00 – 18:00

čtvrtek 8:00 – 14:00

pátek 8:00 – 13:00

Pro komunikaci s městským úřadem, prosím, upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním, a to zejména prostřednictvím:

telefonu:

383 700 111, 383 700 113, 383 700 265

e-mailu:

posta@mu-st.cz(odkaz odešle e-mail)

epodatelna@mu-st.cz(odkaz odešle e-mail) (pouze podání s kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem)

datové schránky:

4gpbfnq

Vstup osob do budov městského úřadu je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, při zachování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry a při dodržování zvýšených hygienických požadavků (desinfekce rukou apod.). V prostorách městského úřadu je zakázáno shlukování osob.

Nový telefon na odběrové místo Covid-19 ve Strakonicích

Strakonická nemocnice zřídila nové telefonní číslo na odběrové místo. Volat můžete na: +420 725 861 309 nebo na administrativní odběrové místo s novým telefonním číslem +420 702 164 562. Přístup k odběrové místnosti v areálu strakonické nemocnice je vstupem z ulice MUDr. Hradeckého.

Obnovený činnosti odboru dopravy ve Strakonicích

Od pondělí 26.10.2020 je obnovena činnost odboru dopravy a to v režimu hodin pro veřejnost v souladu s usnesením vlády ČR č. 1080 ze dne 21.10.2020:

Pondělí 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Středa 8:00 – 10:00, 13:00 – 16:00

Aplikace „Rezervace na přepážce“ je až do odvolání zrušena. Žádáme občany, aby upřednostnili elektronický či telefonický kontakt, před osobním.

Prodloužení platnosti řidičských průkazů

Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra rozhodlo o toleranci neplatných řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče v rámci nouzového stavu na území ČR. „Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů - řidičský průkaz a průkaz profesní způsobilosti řidiče, v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné, resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.“

Zákaz návštěv v domovech pro seniory

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem ve strakonickém regionu a s ohledem na zdraví našich uživatelů i zaměstnanců, kteří o naše seniory pečují, rozhodlo vedení Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) o ZÁKAZU NÁVŠTĚV.

ZÁKAZ je platný od 8. 9. 2020 do odvolání a týká se všech domovů MěÚSS Strakonice, tedy Domova pro seniory v Lidické ulici a Domova pro seniory v Rybniční ulici včetně Domova se zvláštním režimem.

Opatření v Domově pro seniory Blatná

Od 14. 10. 2020S okamžitou platností je dle usnesení vlády č. 1028 našim klientkám a klientům zakázáno vycházení z areálu domova. Zákaz návštěv trvá. Poskytování služeb je redukováno na základní péči. Byla zpřísněna interní bezpečnostní opatření tak, aby byl zajištěn počet personálu a zařízení bez nákazy. Prodej v recepci je klientům umožněn. Vedení domova prosí příbuzné, aby formou balíčků zajistili nákupy pro své blízké a pomohli tak zaopatřit potřeby klientů. Balíčky se předávají na recepci denně pouze v době 09.00 - 16.00 h

DOPRAVA

Z důvodu zrušení výuky na všech školách z rozhodnutí Vlády ČR v rámci mimořádných protiepidemických opatřeních souvisejících s šířením onemocnění COVID-19 a na základě projednání v Krizovém štábu Jihočeského kraje dne 20. října 2020 město Blatná oznamujeme, že s platností od 26. října 2020 bude rozsah provozu linek a spojů upraven a omezen do prázdninového provozu (tj. bez školních spojů).

Jízdní řády platné od 26. října 2020 naleznete v internetovém vyhledávači IDOS (www.idos.cz) – aktualizace dat probíhá průběžně (v tuto chvíli nejsou aktualizované). Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky dopravců.

Opatření se týká následujících autobusových dopravců:

GW BUS a.s.

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

ČSAD STTRANS a.s.

COMETT PLUS, spol. s r.o.

Štefl-tour Dačice s.r.o.

"Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s.r.o."

ICOM transport a.s.

Platnost tohoto opatření je od 26. října 2020 do odvolání.

VÝDEJNÍ OKÉNKA A DOVOZ JÍDLA:

Restaurace Jisktra Strakonice - tel. 777248366

Plzeňka Hangár Strakonice - tel. 388 414 458

Restaurace Sokolovna Strakonice - tel. 730 188 048

ANA Food & Coffe Strakonice - tel. 732444457

Hotel resort Lovecká bašta Strakonice tel. 73 560 999

Pizzerie Maxim - tel. 607 145 017

Bílá Růže, hotel a restaurant Strakonice - tel. 383 321 946 nebo 775 970 935

Restaurace Čezeta (Kulturní dům) Strakonice - tel. 733319555

Hotel Splávek Strakonice - tel. 608 031 144



Hotel Švanda Dudák Strakonice - tel. 383 324 173



Bufet Hradský Strakonice - tel. 383 332 083



Hostinec U Města Prahy Strakonice - tel. 606 571 247

Restaurace Sůl a Řepa Strakonice - tel. 724 216 014 a 725 525 824

Sporovní areál Blanice Vodňany - tel. 739 998 333



Restaurace a penzion "U VONDRÁŠKŮ" - Katovice - tel. 733 480 395

ZeměDar - tel. 799511880

OSTATNÍ

Blatná nabízí pomoc s nákupem

Nabídka pomoci pro osamělé seniory a osoby s nařízenou karanténou, kteří v souvislosti s nouzovým stavem potřebují pomoci

s nákupem potravin, léků nebo hygienických potřeb.

V případě zájmu telefonicky kontaktujte sociální odbor Městského úřadu Blatná.

Pondělí – pátek od 8 do 12

telefon: 724 189 591, 383 416 213.

Blatná nabízí roušky od dárců

Město Blatná má od různých dárců k dispozici ušité roušky. Pokud máte o roušku zájem, telefonicky kontaktujte sociální odbor Městského úřadu Blatná.

Telefonní čísla jsou: 724 189 591, 383 416 213

Volejte: pondělí – pátek od 8.00 do 12.00 hodin

Rouška Vám bude zdarma doručena do poštovní schránky.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

