Původní česká deskovka odehrávající se na jednom z nejpopulárnějších míst Prahy.

Nejpopulárnější místo v Praze nyní můžete navštěvovat z pohodlí svého domova. Otevřete si tu kavárnu nebo restauraci a porazte všechny konkurenty. To vše a mnoho dalších možností nabízí desková hra Náplavka.

Hra vychází ze známého principu nakupuj a zhodnocuj. Vše začíná na Jiráskově mostě, hráči poté postupují po pravém břehu, těsně před Barrandovým mostem se třeba pomocí přívozu dostanou na druhý břeh a vracejí se přes Císařskou louku zase zpět.

Herní plán je rozdělen na 42 polí. Většinu z nich si hráč může koupit a dále s nimi nakládat. To platí především pro místní bary, botely a další provozy. Když hráč následně vstoupí na některé z těchto polí, musí za pronájem majiteli zaplatit. Pokud provoz nikomu nepatří, může si jej koupit. Hodnota jednotlivých provozů je uvedena na herním plánu a příslušné kartě.

Pole označená stejnou barvou tvoří celek. Když se hráči podaří získat celou sadu, může začít provozy po jednom vylepšovat. Prvním stupněm je uspořádání koncertu. Jakmile na daném poli již hráč pořádá koncert, může posléze vyplout i s party lodí. Nejvíce peněz ale může získat uspořádáním farmářského trhu, kterým navíc na několik kol zamezí ostatním hráčům přijímat zisky.

„Chtěli jsme co nejvěrněji převést skutečnou náplavku do herního zážitku. Prostřednictvím kartiček tak hráči čelí nejrůznějším úkolům spojeným například s EET nebo povodněmi,” vysvětluje spoluautor hry Václav Stárek.

Vítězem může být jen jeden, a v tomto případě to je ten, kdo má nejvíc peněz. Hru je možné dohrát takříkajíc „na krev“, tedy tak, že postupně odpadávají hráči, kteří se dostanou do záporné finanční bilance, a ačkoli vše prodají, jsou v minusu. Nebo je možné si hru omezit určitým počtem herních kol, která hráči odehrají. Po uběhnutí tohoto počtu herních kol hráči spočítají hodnotu svých majetků a vítězí prostě ten, kdo má nejvíc.

Kromě zážitku z populárního místa tak hra nabízí i jednoduchou a atraktivní pomůcku pro první lekce takzvané finanční gramotnosti. Mladší hráči si prostřednictvím známých aktivit osvojí principy nabídky a poptávky, co znamená uspět, ale také, že závazky se musí splácet a že může dojít k nemilé situaci a můžou zkrachovat. Samozřejmě to vše v naprosto bezpečném prostředí herního systému.

Balení obsahuje

skládací herní plán

37 karet provozů (23), celků (8), kaváren (4) a agentur (2)

40 akčních karet se smajlem

220 bankovek

23 dřevěných žetonů

4 dřevěné figurky

1 dřevěnou bodovou kostku

český návod

brožuru o pražských náplavkách v češtině

samolepicí štítek na jméno

Doplňující informace

Věk: 8+

Počet hráčů: 2–4

Délka hry: 60–120 minut

Materiál: karton, papír, dřevo

Rozměry herního plánu: 59 x 42 cm

Země původu: ČR

Prodává: naplavkuj.cz

Za pokladem loupežníka Divouse

Zábavu, poučení, pohyb a ještě pohádku navrch. To nabízí venkovní hra pro nejmenší.

Strávit pár hodin v přírodě, pobavit děti a třeba je i něčemu naučit. Co víc si mohou rodiče nebo vedoucí tábora přát! Proto jsme jim připravili skvělou pomůcku v podobě unikátní hry. Jde o hotový kit, s nímž dětem uspořádají dobrodružnou bojovku kdekoli v přírodě.

V krabici najdete prakticky všechno. Kartičky a provázky na jejich rozvěšení po lese, krepák na vyznačení cesty, a to nejdůležitější: pohádkový příběh, který děti prožijí. Stačí jen tužka nebo propiska na napsání úkolů pro malé hráče. A samozřejmě odměna, kterou děti na závěr dostanou.

Jak to funguje? Děti se vydají po stopách loupežníka Divouse, jehož poklad budou hledat. Na jednotlivých stanovištích se pokoušejí z obrázku pochopit další část příběhu. Pokud rodiče chtějí, mohou kartičku doplnit úkolem, který se děti pokoušejí vyřešit. Modelové úkoly, fyzické i znalostní, jsou součástí balení.

Na konci vykopou poklad, který jim dospěláci připravili. Tím zábava nekončí. Ze všech nalezených kartiček si děti sestaví krásný pohádkový komiks nebo nástěnný obraz. Vše potřebné je v krabici.

Při hledání loupežnického pokladu jde o upevňování spolupráce mezi dětmi, nikoli o soutěžení, kdo splnil úkol rychleji nebo lépe.

Hra je stoprocentně vytvořená a vyrobená v tuzemsku. Má vlastní originální grafické řešení, které si děti zamilují na první pohled.

Z recenze časopisu ABC:

„Hra má sice jasný scénář, ale zároveň dává velkou volnost tomu, kdo ji připravuje. Konkrétní úkoly na stanovištích se totiž určují individuálně. Někdo děti nechá zacvičit, někdo jim dá určovat druhy rostlin, někdo jim předloží slovní hádanku. V ideálním případě by úkol měl vést k nalezení dalšího stanoviště, případně samotného pokladu.

Podobné je to s tabulkami s příběhem. Existuje sice předepsaný příběh od tvůrců hry, ale i samy děti mohou příběh vymýšlet podle své fantazie. A konečně i samotný obsah pokladu je velmi individuální. Můžete do truhly dětem uložit lízátka, čokoládové dukáty, hračky nebo cokoliv vás napadne.

Hra bude zábavná tak, jak si ji sami připravíte. Co dostáváte k dispozici, je profesionálně zpracované a krásně namalované. Jedinou nevýhodou je, že ji nelze hrát se stejnou skupinou dětí opakovaně.“

Balení obsahuje

krabici s pohádkovým motivem, jež slouží jako truhla na poklad

sadu 10 tenčích karet s místem pro napsání úkolu

sadu 10 tlustších obrázkových karet s příběhem loupežníka Divouse

nařezaný krepový papír pro vyznačení trasy, případně pro prodloužení hry a delší procházku

kratší provázky pro upevnění karet na stromy nebo jiná místa v lese

dlouhý provázek pro následné sestavení karet do formy nástěnného obrazu či komiksu

pohádkový příběh loupežníka Divouse

český návod včetně úkolů

Doplňující informace

Věk: 4+

Počet hráčů: není omezen

Délka hry: 90–120 minut

Materiál: karton, papír, bavlněný provázek

Země původu: ČR

Prodává: hrydoprirody.cz

Trabantem lze projet celý svět

Dobrodružství žlutého cirkusu Dana Přibáně nyní můžete prožívat i v teple domova

Žluté trabanty se staly v uplynulých více než deseti letech absolutním fenoménem. Dan Přibáň a jeho „žlutý cirkus“ projel téměř celý svět. Všude s sebou měl kameru a kamarády, všude natočil tunu materiálu, z něhož vzniklo několik skvělých a dokonale zábavných dokumentů a také televizních seriálů.

Jeho fanoušci na sociálních sítích však neustále prahli po dalších možnostech, jak zábavné dobrodružství prožívat znovu a znovu. A tak Dan přišel s logickým nápadem – vytvořit deskovou hru o trabantích dobrodružstvích. Otestoval zájem u svých fanoušků, a když viděl, že je zájem enormní, rozhodl se do toho jít.

„V naší stolní hře se stanete součástí týmu a zažijete výpravu kolem světa se vším všudy. Naše cesty totiž nejsou jen to, co je pak vidět v kině nebo televizi. Co to ale bude, netušíte, dokud není film hotový. A tak točíte a točíte. Není potřeba nic hrát, je ale potřeba být pohotový a nikdy nezapomenout na kameru. A takové jsou naše cesty, dobrodružství a film, film a dobrodružství, a právě taková je i naše hra,“ popisuje Dan Přibáň záměry své hry.

A pokračuje: „Víte, co by bylo na cestě nejhorší? Ne, kdyby nám shořela auta, ale kdybychom to nenatočili! A přesně taková je naše hra. Pojedeme kolem světa a bude se nám dít spousta věcí, ne vždy příjemných, ale v podstatě vždy veselých. Někdy tedy až zpětně…. pokud je přežijete. To všechno musíte natočit, dovézt materiál domů a tam z něj postříhat film“.

Ve hře Trabantem napříč kontinenty tak nevyhrává ten, kdo dojel první do cíle, ale ten, kdo má nejlepší film. A nejlepší film má ten, kdo na cestě dostal nejvíc zabrat. Smyslem hry není projet svět co nejpohodlněji a nejbezpečněji, ale natočit ten nejlepší materiál.

Raději se vrátit pro záběr, který vypadá dobře, než se hnát vpřed. „A přitom poznávat svět, který si nikdy tolik neužijete, když ho profrčíte stovkou v offroadu, jako když každých sto kilometrů opravujete trabanta. Teprve pak uvidíte, jak je krásný a pestrý,“ uzavírá duchovní otec trabantího fenoménu.

Balení obsahuje

herní plán

počítadlo úspěchu filmu

12 karet postav

200 kartiček s kvízovými otázkami

100 kartiček záběrů

4 figurky

žolíka

hrací kostku

návod ke hře

Doplňující informace

Věk: 12+ (s junior pravidly 6+)

Počet cestovatelů: 2-4

Délka výpravy: 45–60 minut

Země původu: ČR

Prodává: eshop.transtrabant.cz

Nová rozšíření

Jednou z výhod hry Trabantem napříč kontinenty je to, že se neustále vyvíjí. Dan Přibáň a jeho kolegové hru doplňují.

„Pečlivě jsme zkoumali, co byste chtěli nejvíce, a tak vznikl balíček o 110 kartách obsahující dvě sady nových kvízových otázek pro ty, kteří mají rádi výzvy! Jednu pro zkušené cestovatele s novými divočejšími otázkami a jednu pro nejmenší cestovatele, kterým dětská pravidla bez kvízu přišla moc snadná,“ vysvětluje Přibáň.

