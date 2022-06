Poláčkovo léto je divadelním a hudebním festivalem s dlouholetou tradicí, je největším kulturním svátkem města Rychnov nad Kněžnou a za dobu své existence si tento festival postupně získal své věrné publikum. Nese jméno slavného spisovatele, humoristy a scénáristy Karla Poláčka, který se v Rychnově nad Kněžnou narodil. Letošní 27. ročník se koná od 25. června do 2. července. Patronem festivalu je Alexej Pyško.

Odehrává se v historicky atraktivních památkových objektech Rychnova nad Kněžnou a okolí a díky němu návštěvníci každoročně uvidí to nejatraktivnější, co bylo nastudováno špičkovými domácími divadelními a hudebními soubory.

Zdroj: DeníkPoláčkovo léto je multižánrovým festivalem, na své si přijdou milovníci operet, komedií, muzikálů či dramatických děl. Totéž se dá říci i o nabídce koncertů, kdy se pořadatelé snaží představit různé hudební žánry.

Slavnostního zahájení se ujalo brněnské divadlo s představením Osmyčky. V průběhu festivalu vystoupí i Jiří Korn se svým vokálním kvartetem 4TET, z herců se můžete těšit třeba na Roberta Jaškówa nebo Jitku Ježkovou a z divadelních her vás potěší například Noc na Karlštějně či Jonáš a tingltangl.

Celý program na webu https://www.polackovoleto.eu/program.

REGIONY – Mezinárodní divadelní festival

Kdy: 24. června - 1. července

Kde: Hradec Králové

Závěr letošní divadelní sezony bude v Hradci Králové opět patřit svátku divadla. 27. ročník největší české divadelní přehlídky, která od loňského roku nese nový název REGIONY – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, se koná od 24. června do 1. července.

Festival opět nabízí nepřeberné množství divadelních, hudebních a doprovodných produkcí z české i mezinárodní scény – od činohry, alternativního divadla, tance, performance, autorských představení, přes loutkové divadlo a pohádky až po koncerty a diskuze. Ojedinělá, pulzující událost prostupuje divadly, historickým centrem, městskými parky, ulicemi, zdmi a v neposlední řadě diváky.

Bohatý festivalový program, kteří pořadatelé pro hradecké publikum připravili, byl zveřejněn na webových stránkách www.festivalregiony.cz/program. Na všech prodejních místech jsou k dostání vstupenky na všechna festivalová představení. Více než 90 procent open air produkcí ale tradičně zůstává v režimu dobrovolného vstupného.

Předplatitelé Klicperova divadla mají možnost přednostní výměny abonentních kupónů s možností dokoupení jedné vstupenky. Předplatitelské nebo bonusové kupony je nutné uplatnit přímo na pokladnách konkrétních divadel festivalregiony.cz.

Tradičními pořadateli festivalu jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka kontrapunkt.

Za poklady Broumovska

Kdy: 25. června - 27. srpna

Kde: kostely a kláštery napříč regionem

Sedmnáctý ročník festivalu Za poklady Broumovska nabídl festivalovou předehru v podání hobojisty Viléma Veverky a herečky Vilmy CibulkovéZdroj: Deník/Michal Sedláček

Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů.

Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na vybrané koncerty je dobrovolné a přispívá k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.

Program najdete na webu https://www.zapoklady.cz/program.

Hrady CZ

Kdy: 22.-23. července

Kde: Kunětická hora

Letní kulturní festival Hrady CZ v podhradí Kunětické hory.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Letní hudební festival Hrady CZ nabízí netradiční atmosféru díky ojedinělému prostředí, koná se na významných českých a moravských historických památkách. Ve dnech 22. a 23. července 2022 festival zavítá k hradu Kunětická hora u Pardubic. Vystoupí Chinaski, Rybičky, Tomáš Klus, Mig 21, Pokáč, Anna K., Mirai, Divokej Bill, Trautenberk, Visací zámek a spousta dalších kapel. V ceně sobotní vstupenky na festival je zahrnutá i prohlídka hradu.

Sportovní park Pardubice

Kdy: 6.-14. srpna

Kde: Pardubice

Sportovní park Pardubice loni navštívily desetitisíce návštěvníků, kteří si vyzkoušeli desítky sportů.Zdroj: Deník/Renata Antonyová

Sportovní park Pardubice je unikátní festival pro malé i velké návštěvníky, který nabízí devět dní plných pohybu a zábavy. Koná se od 6. do 14. srpna 2022 v parku Na Špici v Pardubicích. Akci každoročně navštíví přes 100 000 lidí.

Oblíbený park Na Špici se promění v jedno velké sportoviště a na stanovištích se představí desítky pardubických klubů prezentujících nejrůznější druhy sportů. Děti, kterým je park převážně určen, tak samy zjistí, jaký sport je jim šitý na míru. Návštěvníci budou moci i letos využít systém hracích karet a kromě zážitků si mohou odnést také diplomy a medaile, které obdrží za určitý počet splněných stanovišť.

Brutal Assault

Kdy: 9.-13. srpna

Kde: Josefov

Festival Brutal Assault v Josefově.Zdroj: Deník/Michal Fanta

Legendární metalový open air festival s 25letou historií se uskuteční od 9. do 13. srpna. Festival se koná na unikátním místě v historické josefovské pevnosti. Přijďte si užít skvělou atmosféru, šílené fanoušky, navštivte umělecké výstavy a horor kino a sestavu zhruba 150 kapel z celého světa v pěti dnech.

Mezi hlavní hvězdy festivalu patří Mercyful Fate, Cannibal Corpse, As I Lay Dying, Abbath, Static-X, Cradle of Filth, At the Gates, Suffocation, Mayhem, Katatonia, Solstafir, Clutch, Municipal Waste, Dark Funeral, Amenra, Venom, Front Line Assembly a mnohé další.

Krkonošské pivní slavnosti

Kdy: 13. srpna

Kde: Vrchlabí

Krkonošské pivní slavnostiZdroj: Deník/Jiří Novák

Není tajemstvím, že Češi patří mezi rekordmany v konzumaci piva. Pokud i vám lahodí tento zlatavý mok a k tomu máte rádi i dobrou muziku, vydejte se v sobotu 13. srpna od 14 hodin na náměstí do Vrchlabí na 24. ročník tradičních Krkonošských pivních slavností. Ochutnáte lahodná piva známých i méně známých značek, lokální speciality, pro děti bude připravený zábavní park s nafukovacím hradem. Jistě vás zaujme i škola čepování s excelentním výčepním Jardou Učíkem, nebude chybět Krakonoš, pivní soutěže a neopakovatelná atmosféra.