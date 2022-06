Letní Platforma Humpolec je regionální multižánrový festival v parku Stromovka v Humpolci a nabízí program po celé léto. Devátý ročník festivalu začal 16. června a končí až 25. srpna.

Na hlavní programové bloky se můžete těšit opět od středy do neděle. Středeční večery budou patřit literatuře, divadlu, filmu a přednáškám. Každý čtvrtek v parku zahrají dvě hudební skupiny. Těmto večerům budou pravidelně předcházet tvůrčí dílny pro děti. Sobotní program nabídne již tradičně jídlo pod širým nebem, kuchyně z různých koutů světa, které vždy doplní doprovodný program ve formě divadelních představení pro děti. Jednou za dva týdny po nedělním obědě park Stromovka rozezní dechová hudba.

Festival KoresponDance

Kdy: 16.-17. července

Kde: Žďár nad Sázavou

Pro milovníky tance bych určitě doporučila návštěvu festivalu KoresponDance. Je to mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu a největší site-specific festival současného tance v České republice. Každý rok v polovině července otevře KoresponDance dveře zámku Žďár nad Sázavou desítkám umělců a tisícovkám návštěvníků a všem zprostředkuje fantastický zážitek se současným uměním té nejvyšší světové úrovně.

Letos se můžete těšit ve dnech 16. a 17. července na již desátý ročník, který opět přivítá nepočítaně umělců z několika kontinentů.

Sázavafest 2022

Kdy: 21.-23. července

Kde: Světlá nad Sázavou

Ráda bych vás také pozvala na konec července do Světlé nad Sázavou. Od 21. do 23. července tu vypukne multižánrový festival Sázavafest 2022. Již dvacet let pravidelně nabízí to nejlepší z domácí scény, představuje vybrané zajímavé zahraniční interprety, ale dává prostor i zajímavým mladým kapelám a projektům.

Na letošním ročníku účast přislíbil Marek Ztracený, Tomáš Klus, Lucie, Rybičky 48, Mirai, Nico Santos. Návštěvníci se dočkají nejen skvělé muziky, ale také mnoha dalších atrakcí, díky kterým se pro ně pobyt zde stane nezapomenutelným.

Folkové prázdniny

Kdy: 23.-30. července

Kde: Náměšť nad Oslavou

Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou jsou neobyčejným hudebním festivalem. Letos se konají od 23. do 30. července a mnozí návštěvníci je mohou strávit jako své skutečné hudební, výtvarné, taneční prázdniny, ve kterých budou aktivními i pasivními účastníky v nádherném prostředí náměšťského renesančního zámku.

Letošní ročník, jehož hlavním tématem bude poezie, zahájí trojnásobná držitelka Latin Grammy, peruánská zpěvačka Susana Baca. Z domácí scény se posluchači mohou těšit na Michala Prokopa s Framus Five a Vladimíra Mertu trio.

Prázdniny v Telči

Kdy: 29. července - 14. srpna

Kde: Telč

Určitě bych ráda doporučila také návštěvu Telče během letních prázdnin. Můžete si zde užít sedmnáct dní plných koncertů a divadelních představení, tvůrčí dílny, klubové koncerty na Panském dvoře, kocouří scény, výstavy, nocturna, pohádky v parku, besedy a další doprovodný program, který opět nabídne festival Prázdniny v Telči.

Letos již čtyřicátý ročník se koná od 29. července do 14. srpna. Vystoupí zde hudebníci především kultovních folkových jmen jako je Vladimír Merta trio, Vlasta Redl, Iva Bittová, Spiritual Kvintet, Hradišťan, Bratři Ebenové a další umělci.

Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského

Kdy: 6.-20. srpna

Kde: Jaroměř

Opravdu hudební zážitek vám nabídne festival Petra Dvorského, který se věnuje především lidskému hlasu. V mnoha žánrech od klasiky všech období přes pop, jazz i folklor se na něm představují špičkoví umělci čeští i zahraniční. Kromě svého patrona Petra Dvorského festival hostil například Jelenu Obrazcovou, Kiri Te Kanawu, Montserrat Caballé, Karla Gotta, Lucii Bílou, Mira Žbirku nebo Ewu Farnou.

Letošní čtyřiadvacátý ročník festivalu zahájí galakoncert nazvaný Písně milostné v sobotu 6. srpna na nádvoří jaroměřického zámku od osmi hodin večer. Festival potrvá do 20. srpna.

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

Kdy: 19.-20. srpna

Kde: Telč

Myslím, že byste si neměli nechat ujít tradiční Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči, které se letos konají ve dnech 19. až 20. srpna tentokrát s oslavou třicet let zapsání prvních měst Prahy, Českého Krumlova a Telče na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Zdroj: DeníkPo oba dva dny čeká návštěvníky na náměstí Zachariáše z Hradce dobový jarmark, historický kolotoč, mincovna – ražba mincí.

Vystoupí soubory z Prahy, Českého Krumlova a Telče - folklorní soubor Podjavořičan Telč, dále koncerty, slavnostní ceremonie se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna a další doprovodný program.