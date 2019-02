Zbystřete své smysly!

Komenda fary v Radomyšli

Od 9. do 15. dubna

V týdnu od 9. do 15. dubna si mohou zájemci vyzkoušet jak zbystřit svoje smysly – sluch, čich, hmat a chuť. V Komendě na faře v Radomyšli se koná akce Tma není nepřítel aneb Když oči odpočívají, ostatní smysly pracují. školy mohou volat na tel. číslo 739 446 320, pro dospěláky nebo rodiny je určen víkend 14. a 15. dubna od 14 do 17 hodin.