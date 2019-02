Vytvořte si přáníčko na sv. Valentýna

Valentýnská quillingová dílna

Rodinné centrum Beruška Strakonice

Zveme nejen rodiče s dětmi od 5 let, ale všechny zájemce na kreativní dílnu do Berušky. Tentokrát si budete moci pod vedením Heleny Kubalákové vytvořit valentýnská přáníčka nebo prostorové dekorace a naučit se základy techniky quilling (výtvarná technika využívající proužků papíru, které jsou stáčeny a formovány do požadovaného tvaru). Prosíme zájemce o přihlášení na info@rcberuska.cz nebo tel: 773 165 696.