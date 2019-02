Šmidingerova knihovna zve zájemce 2. prosince na výlet do Písku, sraz je před nádražím ČD ve Strakonicích v 8.50 hodin. V 9:07 odjíždí vlak přes Protivín do Písku. Zájemce čeká 1,5 km dlouhá Cesta bolestných kamenů do Píseckých hor. Pak vyrazí na adventní jarmark do ZŠ Svobodná v Písku, kde děti každý rok prodávají vlastní výrobky. Zpět do Strakonic je možné se vrátit třeba vlakem v 17:08.