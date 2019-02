CO: Výlet do Království času v Protivíně

KDE: Radomyšl

KDY: úterý 12. března odjezd ve 13 hodin návrat kolem 17 hodiny



Český svaz žen v Radomyšli pořádá o jarních prázdninách výlet do Protivína do Království času. Připravena je zábava pro celou rodinu, přes 1200 hodin, hodinek a budíků.