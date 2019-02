Velká válka očima Jana Rafaela Schustera

Příští rok uplyne 100 let od konce 1. světové války. Jaké byly její příčiny? Co se dělo v Blatné mezi lety 1914 až 1918? Kteří stateční muži odsud odešli bojovat? Jak vypadaly zákopy a co psali vojáci domů? Na všechny otázky vám odpoví výstava, kterou Městské muzeum k tomuto velkému výročí uspořádalo. Výstavu doplní unikátní kresby, které za války nakreslil březnický rodák Jan Rafael Schuster. Výstava je přístupná vždy od úterý do neděle v časech 10 až 17 hodin.