Vánoční svátky, konec a začátek roku na Helfenburku

Od 25.do 30. prosince bude hrad Helfenburk přístupný denně od 10 do 17 hodin s výjimkou Štědrého dne, kdy bude zavřeno.. Jako každé Vánoce se tam bude zdobit stromeček pro zvířátka. 31.prosince bude otevřeno od 10 hodin a začne akce s názvem Silvestr na hradě trvá, dokud nás to baví... Na Nový rok bude možné hrad navštívit od 10 do 17 hodin. Pak už dojde k návratu k normálnímu zimnímu provozu, to znamená, že bude otevřeno o víkendech.